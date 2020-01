Eis: 18 jaar voor schietpartijen in Amsterdam-ZO

Voor de Amsterdamse rechtbank hebben twee officieren van justitie 18 jaar cel geëist tegen een bij de politie beruchte twintiger uit Amsterdam-Zuidoost: Emylio “Millie” G. (26), aldus Het Parool. “Millie” staat terecht voor een liquidatiepoging, een andere schietpartij en een mishandeling op het Leidseplein.

Pistoolmitrailleur

Justitie ziet G. als een exponent van een groep zeer gewelddadige jonge criminelen uit Zuidoost. G. ontkent de schietpartijen maar gaf toe dat hij ‘in crime doet’. G. is ook verdachte, maar wel op vrije voeten, in een ander onderzoek. Dat is de liquidatie van de 17-jarige Mohamed Bouchikhi in een buurthuis in de oostelijke buurt Wittenburg, in het centrum van Amsterdam, op 26 januari 2018.

Op 18 januari 2018 zou hij met een pistoolmitrailleur “Meo” H. hebben willen liquideren op de Maarsenhof in stadsdeel Holendrecht. Meo H. overleefde de aanslag maar raakte wel zwaar gewond. Er werd 14 keer geschoten. Slachtoffer en G. spraken elkaar eerder op de avond nog, zo bevestigde het slachtoffer. Volgens justitie past het signalement van de schutter bij dat van Millie H.

Justitie denkt dat hij werd aangestuurd door buurtgenoot Randall D. (38) die in de buurt van het plaats delict is gezien door een agent. Er zijn ook anonieme tips binnengekomen dat D. en G. bezig waren met een liquidatie. Randall D. komt voor in verschillende strafdossiers. De politie denkt dat Naoufal F. hem in een pgp-bericht uitnodigde een liquidatie in Almere te plegen. En hij werd op vrije voeten gesteld nadat hij was aangehouden voor de moord op Lucas Boom maar werd wel vervolgd voor een schietpartij op een feest.

Vriendin

Op 9 februari zou Emylio G. de ex van zijn nieuwe vriendin hebben beschoten na een worsteling, ook op de Maarsenhof. Er werd één kogel afgevuurd maar de man werd niet geraakt. In een chat zou G. zijn vriendin hebben beloofd de ex dood te maken ‘in Holy’ (Holendrecht). De vriendin zou hem hebben gelokt. De ex beschuldigde na de daad Emilio G. en later een vriend van G.. In een verhoor bij de politie zei G. dat hij niet ‘kanker dom is of zo’ en maakte hij een pistoolgebaar terwijl hij zei: ‘Wij schieten met handschoenen.’

Emylio G. zou volgens de officieren in 2017 samen met vrienden een man hebben mishandeld op het Leidseplein in Amsterdam.

De eis is relatief hoog omdat G. een fors strafblad heeft en eens zijn enkelband heeft doorgeknipt. Hij moet volgens de officieren alsnog een vijf maanden van een oude straf voor diefstal en het bezit van een pistoolmitrailleur uitzitten.