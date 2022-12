Eis: acht jaar cel voor doodschieten oud-voetballer tijdens feest in Amsterdam

Connect on Linked in

De officier van justitie in Amsterdam heeft dinsdag acht jaar cel geëist tegen de 36-jarige Robin R. die terechtstaat voor het doodschieten van oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad. Hoefdraad (35) werd op de zondagochtend van 1 augustus 2021 door het hoofd geschoten tijdens een illegaal Kaboela-feest in een bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost.

België

Op het feest op de Stekkenbergweg ontstonden naar aanleiding van een ruzie opstootjes. Er is mogelijk ruzie ontstaan om een meisje. Justitie stelt dat R. een confrontatie heeft opgezocht en op enig moment een vuurwapen trok en twee schoten loste. Hoefdraad overleed de dinsdag erna in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Getuigen gaven de politie informatie en een signalement van Robin R. die al snel in België werd aangehouden.

Broeksband

R. heeft gezegd dat hij het vuurwapen wel uit zijn broekband heeft getrokken toen hij werd aangevallen maar dat de schoten per ongeluk zijn gelost. Dat is niet waar concludeert de officier van justitie op basis van getuigenverklaringen. R. zou zich met het vuurwapen in zijn hand bewust mengde in de duw- en trekpartij hebben begeven, ondanks dat hij niets met de ongeregeldheden te maken had.

R. heeft gezegd dat het wapen op de grond viel, dat hij het wilde oprapen en dat daarbij per ongeluk het pistool is afgegaan.

Doodslag

Veel mensen, en ook R. waren erg dronken, aldus de officier, die er toch wel vanuit gaat dat R. moet hebben beseft dat het vuurwapen doorgeladen was met echte munitie. Daarom was er volgens justitie sprake van doodslag.