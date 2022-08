Politie pakt verdachte in onderzoek explosies horecazaken Amsterdam

Connect on Linked in

In het lopende onderzoek naar een reeks explosies in Amsterdam bij woningen en horecazaken heeft de politie vrijdagavond iemand gearresteerd. De politie zegt dat die persoon verdacht is van betrokkenheid bij meerdere van deze incidenten.

De aanhouding komt voort uit onderzoek door onder andere de teams die ruim een week geleden werden opgericht nadat er in de stad verschillende aanslagen waren geweest. Zowel café In the City als een vestiging van de Harbourclub waren doelwit van aanslagen met een explosief. Beide zaken werden gesloten door de burgemeester.

De politie zegt dat het onderzoek nog doorloopt en dat er meerdere personen op de korrel zijn.

De vrijdag opgepakte verdachte zit in beperkingen. In het belang van het onderzoek mag hij of zij alleen contact hebben met een advocaat. Om die reden wil de politie op dit moment ook geen verdere informatie delen over het onderzoek en de verdachte.