‘Explosie in Hoorn gericht op Satudarah-lid’

Een explosie dit weekend bij een woning in Hoorn is mogelijk een intimidatie tegen iemand van de verboden Satudarah MC. Bronnen zeggen aan De Telegraaf dat het gaat om een conflict tussen de clubs Hardliners en Satudarah. Op het adres in Hoorn zou iemand van Satudarah verblijven.

Volgens de politie Noord-Holland is er een zwaar explosief gegooid naar een woning aan de Weegbree in Hoorn. Het onderzoek loopt en de politie geeft nu daarom geen commentaar.

Begin december was er een explosie aan de Gerritsland in Hoorn. In dat huis woont iemand die zegt lid te zijn geweest van Satudarah. Na berichtgeving in De Telegraaf ontkende de bewoner aan NH-nieuws dat het incident te maken had met rivaliteit met de MC Hardliners.

Er zouden oud-Satudarah leden zijn overgestapt naar MC Hardliners. Die club is opgericht door de voor geweldsmisdrijven veroordeelde Lysander de R., die momenteel in de gevangenis zit.

Volgens De Telegraaf was er voor de aanslag op de woning aan de Gerritsland in Hoorn een ernstig incident geweest. Leden van de Hardliners zouden zich onder dreiging van vuurwapens voor Satudarah-leden hebben moeten uitkleden. Foto’s daarvan zouden op internet zijn verspreid.