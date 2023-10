OM: neef Taghi verdacht van medeplichtigheid bij moord advocaat Wiersum

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie verdenkt Anouar Taghi en Sezer B. voor medeplichtigheid aan de moord op advocaat Derk Wiersum. Het gerechtshof heeft de uitvoerders van de moord begin dit jaar tot 30 jaar cel veroordeeld. Derk Wiersum werd in september 2019 voor zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. De strafzaak loopt vanaf maandag bij de rechtbank in Amsterdam.

Criminele organisatie

In de eerdere strafzaak kwam al informatie naar boven over de herkomst van de door de uitvoerders gebruikte gestolen auto’s, die werden gelinkt aan onder meer Anouar Taghi, die de leiding zou hebben gehad over een criminele organisatie die gestolen voertuigen verkocht. Maar Taghi heeft volgens het Openbaar Ministerie ook op andere manieren bijstand verleend aan de uitvoerders.

Informatie verzameld

Aan AT5 zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie het heel belangrijk te vinden ‘dat naast diegene die de moord hebben uitgevoerd, ook juist de personen die de informatie hebben verzameld, voorverkenningen hebben gedaan, en ervoor hebben gezorgd dat de twee schutters de moord konden plegen, uiteindelijk ook verantwoording af moeten leggen.’

Verkenning

Anouar Taghi zou verkenningen hebben uitgevoerd bij de woning en het kantoor van Wiersum, en auto’s met valse kentekenplaten hebben geregeld.

De criminele organisatie van Anouar Taghi hield zich volgens het Openbaar Ministerie met meer bezig dan alleen voertuigcriminaliteit.

Mishandeling

Anouar Taghi is in april aangehouden onder meer op verdenking van drugshandel. Hij was in april 2021 op vrije voeten gesteld, in een strafzaak over een zware mishandeling in Utrecht, het Openbaar Ministerie wilde toen die zaak toevoegen aan de huidige strafzaak.

Krystian M., een van de verdachten van de moord op Peter R. de Vries was ook verdachte in dat onderzoek.

Advocaat Bas Janssen heeft laten weten dat zijn cliënt elke vorm van betrokkenheid bij de moord op Derk Wiersum ontkent. Maandag gaat de rechtszaak verder.

De rechtszaak tegen Ridouan Taghi is nog niet afgerond. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang tegen hem en tegen sommige medeverdachten geëist. Het vonnis is pas volgend jaar.