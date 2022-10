Eis van vier jaar tegen verdachte helper ontsnapte tbs’ers

Connect on Linked in

Justitie heeft vier jaar cel geëist tegen de man die eerder dit jaar twee tbs’ers hielp weg te komen uit een kliniek in Nijmegen. De man verklaarde een vriend te hebben willen helpen.

door Joost van der Wegen

Gat

Op 21 juni ontsnappen twee tbs’ers vanuit de Pompekliniek in Nijmegen. Ze krijgen daarbij hulp: op camerabeelden is te zien hoe een derde persoon een gat weet te slijpen in het hekwerk van de instelling, terwijl het duo richting het hek rent. Ze ontkomen in een witte Volkswagen Golf.

Berucht

Het gaat om Luciano D. (24) en Sherwin Windster (27), twee beruchte criminelen. In 2017 kreeg Luciano D. gevangenisstraf voor een gewelddadige overval. In 2016 ontsnapte hij bij een actie van een arrestatieteam, waarbij werd geschoten. Sherwin Windster werd in 2019 veroordeeld tot 5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en tbs voor afpersing en een gewapende overval, waarbij een van de slachtoffers overleed.

Vlucht

Van de twee ontsnapte tbs’ers werd alleen Luciano D. (24) tot nu toe gearresteerd. Negen dagen na de ontsnapping werd hij aangehouden bij een tankstation langs de A12 bij Den Haag, in gezelschap van Mamuka K.

Vrijdag behandelde de rechtbank in Zutphen deze zaak.

Het FastNL politieteam dat zich bezighoudt met de opsporing van voortvluchtigen, hield Luciano D. aan, samen met leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Mamuka K. mocht in eerste instantie weg. Maar uit onderzoek bleek alsnog dat K. degene was die bij de ontsnapping geholpen had.

Slijptol

Hij huurde op zijn eigen naam de slijptol waarmee het hek van de inrichting open werd geslepen. Daarop nam K. de twee tbs’ers mee in de klaarstaande Volkswagen Golf met valse kentekenplaten.

De Amsterdammer werd herkend op camerabeelden van een pompstation in Afferden, op ongeveer twintig minuten rijden van de Pompekliniek. Dat is om kwart over zeven. K. bleek tussen ongeveer zeven en negen uur in de avond zijn telefoon te hebben uitgezet.

Hij reed in een witte Volkswagen Golf. Hoewel er auto- en kentekenwissels plaatsvonden na de ontsnapping, blijkt volgens het OM uit onderzoek -naar onder meer het navigatiesysteem en ANPR-gegevens- dat K. de ontsnapping mogelijk maakte.

De Golf werd later herkend door politiemensen, omdat hij in gebruik was bij criminelen in Amsterdam-West.

Helpen

Luciano D. en Mamuka K. bleken vrienden: de verdachte stond eerder op de bezoekerslijst. De tbs’er verklaarde na zijn aanhouding over K. dat zij ‘altijd voor elkaar klaar staan’. Daarom stond er ook geen beloning tegenover het helpen ontsnappen.

K. moet ook de 300 dagen die hij voorwaardelijk vrij was na een eerdere strafzaak, alsnog uitzitten.