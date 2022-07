Medeplichtige van ontsnapte tbs’ers opgepakt

De man die hielp twee tbs’ers te ontsnappen uit een kliniek is aangehouden. Luciano D. ontsnapte in juni samen met tbs’er Sherwin Windster uit de Pompekliniek in Nijmegen. Ze sloegen op de vlucht in een witte Volkwagen Golf, die even later in Amsterdam werd aangetroffen. De 26-jarige Mamuka K. uit Amsterdam is nu opgepakt omdat hij ze hielp te ontsnappen, meldt het Parool.

Slijptol

Van de twee ontsnapte tbs’ers werd tot nu toe alleen Luciano D. (24) gearresteerd. Hij werd bij een tankstation langs de A12 bij Den Haag aangehouden, waar hij in gezelschap was van Mamuka K. Het FastNL politieteam dat zich bezighoudt met de opsporing van voortvluchtigen, hield Luciano D. samen met leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) aan. Maar Mamuka K. mocht in eerste instantie weg. Uit onderzoek bleek vervolgens dat Mamuka degene was die eerder bij de ontsnapping geholpen had. Hij huurde op zijn naam een slijptol waarmee het hek van de inrichting open werd geslepen. Daarop heeft Mamuka de twee gedetineerden in een klaarstaande Volkswagen Golf met valse kentekenplaten meegenomen. Kort daarvoor was hij op bewakingscamera’s van een tankstation in Nijmegen vastgelegd. De Golf werd herkend door politiemensen en bleek in gebruik bij criminelen in Amsterdam-West.

Nationale Opsporingslijst

D. stond eerder op de Nationale Opsporingslijst. In 2016 ontsnapte hij bij een actie van een arrestatieteam, waarbij werd geschoten. Daarvoor wist hij ook te ontsnappen tijdens een begeleid verlof. In 2017 kreeg Luciano D. nog een gevangenisstraf voor de gewelddadige overval op een bewoner van een villa in Amsterdam-Zuid. Hij zat toen in proefverlof voor een eerdere straf. In 2021 werd D. veroordeeld tot 5 jaar celstraf en gedwongen tbs voor een gewapende overval.

Tweevoudige moordenaar

Sherwin Windster is in 2019 veroordeeld tot 5,5 jaar cel en tbs voor een dubbele afpersing en een gewapende overval, waarbij een van de slachtoffers is overleden. Het slachtoffer van deze gewapende overval was de 48-jarige Mick Pitai, die in 2015 tijdens een roofoverval in zijn eigen huis in Tilburg werd doodgeschoten door Windster.

Het was niet het eerste dodelijke slachtoffer door toedoen van Windster. In 2012 stak hij de 22-jarige Railyson Mathilda dood in Delft. Windster was toen pas 16 jaar oud. Hij kreeg anderhalf jaar cel en jeugd-tbs.