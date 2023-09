Eis van zeven jaar voor verdachten vergisontvoering Cruquius

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Justitie heeft tot zeven jaar celstraf geëist tegen verdachten van een vergisontvoering in Cruquius, in 2021. De ontvoering had waarschijnlijk te maken met een onderschepping van een lading cocaïne uit Ecuador. Dit meldt de NOS vrijdag.

Beeld: de beveiligde rechtbank bij Schiphol

Klemgereden

Op 5 augustus 2021 werd een 56-jarige man uit Hoofddorp klemgereden en met geweld ontvoerd in het Noord-Hollandse Cruquius. Al snel bleek dat de daders iemand anders hadden willen ontvoeren.

Na een kleine week werd het slachtoffer van de vergisontvoering gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft. Zijn ontvoerders hadden hem uit een auto gezet en hij belde bij meerdere woningen aan om hulp te vragen, na zes dagen van ondervragingen, weinig slaap, geen eten of drinken en geweld. De man had de periode ervaren als ‘een constante doodsbedreiging.’

Twijfels

Volgens het Openbaar Ministerie hadden de ontvoerders tijdens de actie al twijfels of ze de juiste man te pakken hadden, maar gingen ze toch door, tekent de NOS op. ‘Het enige passende antwoord vanuit de maatschappij op dit soort gedrag is een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf’, aldus de officieren van Justitie.

Justitie zegt op basis van dna-onderzoek, videobeelden, telefoonverkeer en getuigenverklaringen een sterke zaak te hebben tegen de mannen.

Vermoedelijk had de ontvoering te maken met de onderschepping van 1899 kilo cocaïne uit Ecuador in de haven van Antwerpen, een week eerder. De drugs zaten verstopt in een container met bananen afkomstig uit dat land, op een schip dat aanmeerde aan kaai 913.

Doelwit

Een paar dagen na de vergisontvoering meldde een man zich bij de politie. Er zijn volgens de politie sterke aanwijzingen dat hij het echte doelwit was. Criminelen plaatsten later explosieven bij zijn huis en het huis van zijn vriendin. Ook doorboorde een auto een van de bedrijfspanden van de man. Dit gebeurde op locaties in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht.

Het AD schreef dat dit eigenlijke doelwit, de zakenman Alex R., ook crimineel zou zijn. Zijn advocaat benadrukte dat hij niks met de drugs te maken had, die werden onderschept in Antwerpen.

De rechtszaak gaat maandag verder, op 20 oktober volgt de uitspraak.