“El Vicentillo” na getuigenis tegen “El Chapo” op vrije voeten

Hij getuigde tegen Joaquín “El Chapo” Guzmán, de compagnon van zijn vader. Hij lapte zijn vader er zelf ook bij. In ruil voor zijn verklaringen kreeg hij een fikse strafkorting. En nu is Vicente Zambada-Niebla, alias “El Vicentillo” op vrije voeten.

“El Vicentillo” is de oudste zoon van Ismael “El Mayo” Zambada, nu “El Chapo” achter de tralies zit, de leider van het bloeddorstige Sinaloa-kartel.

Logistieke brein

Zelf was “El Vicentillo” vanaf zijn tienerjaren al actief voor het kartel. Op zijn zestiende werd er al een aanslag op zijn leven gepleegd. Onder bescherming van zijn vader groeide Zambada-Niebla uit tot het logistieke brein van het Sinaloa-kartel. Hij regelde auto’s, schepen, 747’s en onderzeeërs waarmee cocaïne werd gesmokkeld van Mexico naar de Verenigde Staten. Hij had ook de leiding over drugsrunners, zoals de broers Flores, die elke maand zo’n 2000 kilo coke naar Amerikaanse steden smokkelden.

Liquidaties

Vanaf zijn 22-ste gaf “El Vicentillo” ook liquidatieopdrachten aan ‘sicario’s’, huurmoordenaars. Hij heeft altijd ontkend eigenhandig iemand om het leven te hebben gebracht. In maart 2009 werd hij in een van zijn luxe huizen in Mexico gearresteerd. Naar eigen zeggen was hij toen al in gesprek met de Amerikanen over een positie als kroongetuige. (Tekst loopt door onder de advertenties.)

Blauwe overall

Eind 2018 was Zambada-Niebla getuige tijdens het grote proces tegen Joaquín “El Chapo” Guzmán in New York. In zijn donkerblauwe gevangenisoverall liep “El Vicentillo” de rechtszaal binnen, glimlachte even naar “El Chapo” en verklaarde vervolgens uitvoerig en belastend over Guzman. Zijn getuigenis sloeg in als een bom. Hij gaf in de rechtszaal tijdens een vijf uur durend verhoor een ongekend inkijkje in de dagelijkse praktijken van het Sinaloa-kartel.

1 miljoen dollar per maand

Zambada junior verklaarde ook over zijn vader “El Mayo”, die op de Most Wanted-lijst van de VS staat. Die zou beschikken over een budget van 1 miljoen dollar per maand om politici, militairen en politie-agenten om te kunnen kopen. Een van de militairen die werd omgekocht was een persoonlijke lijfwacht van de voormalige president Vicente Fox. Een generaal van het Mexicaanse leger stond voor 50.000 dollar per maand op de loonlijst van “El Mayo”.

Verraad

Amerikaanse en Mexicaanse media kwamen ten tijde van het proces tegen “El Chapo” woorden tekort om het ‘verraad’ van “El Vicentillo” jegens zijn vader en “El Chapo” te beschrijven. Sommige media suggereerden dat “El Mayo” zelf achter de getuigenissen van zijn zoon zat. Om “El Chapo” veroordeeld te krijgen zou zijn zoon dan een relatief lichte straf krijgen en hijzelf zou ongemoeid blijven. De biografe van “El Vicentillo” zei onlangs tegen de Spaanse krant El Pais: ‘Vicente zou iedereen kunnen verraden, maar niet zijn vader’.

Vijftien jaar

Door zijn verklaringen tegen verschillende leden van het Sinaloa-kartel kreeg Zambada-Niebla slechts vijftien jaar cel – levenslang zou in deze eerder van toepassing zijn geweest. In de cel zou hij zich hebben bezig gehouden met het tekenen van striphelden als Batman, Superman en Spiderman. “El Vicentello” hoefde naast zijn strafkorting voor zijn verklaringen ook nog eens minder lang te zitten vanwege goed gedrag en kwam onlangs onder voorwaarden vrij. Hij mag de komende vijf jaar niet naar Mexico reizen en mag geen contact hebben met leden van het Sinaloa-kartel. De Amerikaanse autoriteiten hullen zich in stilzwijgen over de precieze datum van zijn vrijlating.

