Elf jaar cel Finse Hells Angel wegens smokkel 86 kilo drugs uit Nederland

Een 44-jarige Finse Hells Angel is in Finland veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf voor de smokkel van 86 kilo amfetamine uit Nederland. De partij drugs werd op 2 maart op de A7 bij Bad Nieuweschans vlak voor de Duitse grens onderschept. De 86 pakketten met een geschatte straatwaarde van 700.000 euro waren onderweg naar Finland.

De organisatie achter het transport was ook bezig om 300 kilo cocaïne van Zuid-Amerika naar Australië te verschepen. In Leeuwarden staan acht Friezen en een Fin, waaronder leden van motorclubs Hells Angels en Red Devils, terecht voor hun rol in de drugssmokkel. De Finse Hells Angel is 20 maart overgebracht naar Nederland.

Neppakjes

Bij de aanhouding op de A7 vonden agenten de verborgen amfetamine. Volgens de politie was de lading waarschijnlijk bestemd voor de 44-jarige Fin. De drugs werden in beslag genomen en vervangen door neppakjes. De auto werd vervolgens overgebracht naar de Finse plaats Vantaa, een voorstad van Helsinki. De man haalde de nepdrugs daar uit de auto en reed er vervolgens in zijn eigen auto mee naar een loods in een andere plaats.

38 kilo explosieven en vuurwapens

Toen vlak daarna een 36-jarige man de loods binnenging, greep een arrestatieteam in. Bij de loods nam de politie negen kilo cannabis, 38 kilo explosieven, vuurwapens en munitie in beslag. De 36-jarige man is vrijgesproken van drugshandel, maar wel veroordeeld voor wapenbezit. Een derde Fin van 49 is naar Nederland overgebracht om berecht te worden. Bij het rechercheonderzoek maakte de politie gebruik van een criminele burgerinfiltrant.

De eerste inleidende zitting van de zaak was in juni voor de rechtbank in Leeuwarden.