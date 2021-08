Elf jaar cel voor Fries kopstuk in grote wapenhandelzaak

Connect on Linked in

De rechtbank in Leeuwarden heeft donderdag de 35-jarige Hendrik van der H. uit Oosterwolde veroordeeld tot elf jaar cel voor (internationale) handel in vuurwapens, munitie, explosieven en handgranaten, geïmporteerd uit onder andere Kroatië. Elf verdachten in de omvangrijke wapenhandelzaak Ultegra zijn veroordeeld, drie zijn er vrijgesproken.

Hoofdverdachte Hendrik van der H. krijgt een hogere straf dan de officier van justitie had geëist. De rechtbank wil hiermee de ernst van de wapenhandel benadrukken. De 35-jarige man uit het Friese Oosterwolde is veroordeeld voor het invoeren van handgranaten, TNT en vuurwapens vanuit Kroatië naar Nederland en voor het uitvoeren van explosieven met ontstekers, wapens met munitie en handgranaten naar vier locaties in België.

Ook heeft hij zich in Nederland vijfmaal schuldig gemaakt aan bedrijfsmatige wapenhandel; dit omvat het overdragen en voorhanden hebben van wapens. Daarnaast mishandelde en bedreigde hij samen met een medehoofdverdachte uit Slovenië een man. Aan het slachtoffer moet 1500 euro schadevergoeding worden betaald.

Valse incasso’s en uitbuiting

Van der H. is vrijgesproken van poging doodslag of poging zware mishandeling. De meer subsidiair ten laste gelegde bedreiging (een bijl door een ruit gooien) is wel bewezen. Daarnaast heeft hij met anderen twee banken opgelicht door valse incasso’s in te dienen. Hiermee is veel geld buitgemaakt. Daarnaast is de hoofdverdachte ook veroordeeld voor uitbuiting van twee medeverdachten, die als loopjongens werden gebruikt. Zij werden daarbij mishandeld, bedreigd en geïntimideerd.

Wapendeskundige bij Defensie

De in totaal veertien Ultegra-verdachten komen uit Oosterwolde, Hoogeveen, Marum, Leeuwarden, Stadskanaal, Beilen, Roosendaal en Groningen. Drie medeverdachten komen uit Slovenië, Kroatië en Servië. Een van de verdachten was wapendeskundige bij Defensie, en had ervaring met het fabriceren en aanpassen van wapens, explosieven en ontstekers. (tekst gaat verder na de reclames).

Sloveense hoofdverdachte

Hendrik van der H. vormde samen een 35-jarige Sloveense hoofdverdachte de kern van het criminele samenwerkingsverband. De Sloveen is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar. Dit is lager dan de straf die de officier van justitie heeft gevorderd, vanwege het verschil met de andere hoofdverdachte. De Sloveen is niet de initiator; ook blijkt niet dat hij ervan heeft geprofiteerd, zo oordeelt de rechtbank.

Kringloopwinkel als dekmantel

Een 44-jarige man uit Rhoden krijgt 4,5 jaar cel vanwege wapenhandel in Nederland en het bezit van zeven wapens. Hij was aandeelhouder van een kringloopwinkel in Oosterwolde die fungeerde als dekmantel. In dezelfde kringloopwinkel werd Hendrik van der H. samen met de 37-jarige Jan B. uit Hoogeveen op 27 februari 2020 aangehouden door de politie.

Pseudokoop

Jan B. krijgt 3,5 jaar celstraf wegens deelname aan een criminele organisatie en drugsbezit. De rechtbank spreekt hem vrij van wapenhandel omdat zijn betrokkenheid niet bedrijfsmatig was. Hij is schuldig aan het bezit en de overdracht van een geweer aan pseudokopers van de politie op 20 januari 2020. Hij is ook veroordeeld voor wapenbezit bij een tweede pseudokoop. Hierbij is echter geen overdracht gevolgd, dus daarvan volgt vrijspraak.

Zes andere verdachten tussen de 26 en 37 jaar uit Beilen, Roosendaal, Leeuwarden, Kroatië, Servië en Oosterwolde zijn veroordeeld tot celstraffen die variëren van een voorwaardelijke celstraf van twee weken tot vijf jaar cel. Een minderjarige verdachte krijgt 150 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke jeugddetentie.

Drie verdachten zijn vrijgesproken. Het gaat om een 35-jarige man uit Groningen, een 32-jarige man uit Schiedam en een 40-jarige vrouw.