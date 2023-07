Elf jaar celstraf voor “Prins van de Eindhovense onderwereld”

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag veertien verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige productie van synthetische drugs. Ze maakten onder meer amfetamine op vijf locaties in Limburg, België en Duitsland. De leider, de 33-jarige Harry P. uit Bergeijk, krijgt met elf jaar cel de hoogste straf. Het OM eiste eind mei dertien jaar cel tegen hem.

Pgp-chats

De politie deed vanaf mei 2020 onderzoek naar de criminele organisatie en kreeg in de loop van het onderzoek de beschikking over data van cryptocommunicatiediensten (EncroChat, SkyECC en ANOM). Daardoor kwam er steeds meer feitelijke informatie naar boven. In november 2021 leidde dit tot een actiedag, waarbij meerdere verdachten zijn aangehouden. Ook later kwam nog een aantal verdachten in beeld.

Voorbereidingshandelingen

De mannen pleegden in wisselende samenstellingen voorbereidingshandelingen voor de productie van amfetamine en grondstoffen voor drugs (precursoren), zoals BMK. Dit gebeurde op locaties in Tegelen en Eygelshoven (Limburg), Lanaken (België) en Kassel en Ruppach-Goldhausen (Duitsland).

Onbetwiste leider

Volgens de rechtbank was Harry P. uit Bergeijk de onbetwiste leider van de organisatie. Hij had de touwtjes in handen en stuurde iedereen direct of indirect aan. Hij zorgde ervoor dat hij zelf buiten beeld van politie en justitie bleef door niet op productie- en overslaglocaties te komen en ook niet zelf met de op die locaties aanwezige telefoons te communiceren.

Hij liet een medeverdachte als tussenpersoon fungeren. P. wilde continu op de hoogte blijven over het reilen en zeilen van de drugslabs en de hoeveelheden amfetamine die naar Nederland ingevoerd werden. Hij was het die bepaalde wanneer en waar er werd gewerkt. Ook regelde en betaalde hij de goederen en grondstoffen die gebruikt werden voor de drugsproductie.

Trots

Volgens de rechtbank was Harry P. trots op wat hij presteerde. Hij noemde zichzelf ‘de prins van de Eindhovense onderwereld’. Ook zijn optreden tijdens de behandeling van zijn strafzaak bij de rechtbank past bij de positie die hij innam. Hij pakte het podium door zijn vriendin in een volle rechtszaal ten huwelijk te vragen. Dit is – zo oordeelt de rechtbank – niet alleen ludiek, maar ook het gedrag van een trotse leider.

Daarnaast bleef hij steeds zoeken naar nieuwe mogelijkheden en locaties. Zo was hij tot zijn aanhouding bezig met het opbouwen van een drugslab in Zonnebeke in België.

Als leider van de organisatie legt de rechtbank hem een gevangenisstraf op van elf jaar. De andere leden van de criminele organisatie kregen celstraffen variërend van drie tot tien jaar.