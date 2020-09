Korpschef: Encrochat-onderzoek legt corruptie bij politie bloot

Print This Post

Het rechercheonderzoek 26Lemont waarin de pgp-dienst Encrochat door de politie werd gehackt heeft ernstige corruptie bij de politie en andere opsporingsdiensten blootgelegd. Dat heeft de korpschef van de Nationale Politie Henk van Essen gezegd in een interview met De Telegraaf. Een speciaal anti-corruptieteam gaat nu onderzoek ernaar doen.

Zorgen

Vorige week zijn tijdens een besloten bijeenkomst over het nieuwe Multidisciplinair Interventieteam, dat georganiseerde criminaliteit moet aanpakken, grote zorgen geuit door de politie over ambtelijke corruptie die nu is blootgelegd. Van Essen:

De informatie is dermate ernstig en de omvang zodanig, dat we dit speciale team de verkregen informatie laten onderzoeken. Corruptie is het betonrot van onze organisatie.

Maandag werd een rechercheur van de Landelijke Eenheid uit Veenendaal opgepakt voor corruptie. Vandaag werd bekend dat er onderzoek loopt onder leiding van een officier van justitie naar een Amsterdamse agent. De van corruptie verdachte 44-jarige motoragent Orm K. uit Utrecht gebruikte Encrochat.

23 miljoen berichten

De eerste zoekslag in 23 miljoen Encrochat-berichten zou een diepe verwevenheid tussen boven- en onderwereld laten zien. Van Essen kan niet zeggen hoeveel gevallen er onderzocht worden en op welke niveaus lekken zijn waargenomen. Van Essen:

Uit het onderzoek 26Lemont vloeien de komende tijd meerdere corruptieonderzoeken voort. Meer dan de voorgaande jaren.

Bronnen rond het onderzoek meldden aan De Telegraaf dat nu zo’n tien ernstige lekken worden onderzocht. Het gaat daarbij niet om bijvoorbeeld het checken van de antecedenten van iemand voor privé-doeleinden, maar echt om het doorsluizen van gevoelige informatie aan criminelen.

Volgens de krant melden betrokkenen rond het onderzoek 26Lemont dat er ‘zeer pikante informatie is ontdekt over advocaten, makelaars en notarissen die de onderwereld gefaciliteerd zouden hebben’. Zo zouden er tal van witwasconstructies zijn blootgelegd.