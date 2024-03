Ernstige corruptieverdenkingen bij politie en justitie Suriname

Connect on Linked in

In de strijd tegen corruptie en infiltratie van drugshandel is in Suriname de afgelopen week een reeks ambtenaren op non-actief gezet. Daarbij zijn een officier van justitie en een lid van belangrijk politieteam dat vuurwapengevaarlijke verdachten oppakt.

A-team

De Surinaamse politie publiceerde dinsdag de namen van vijf politiemensen die op non-actief zijn gesteld. Een concrete reden is ervoor door de politie niet gegeven. Eén van de agenten is een leidinggevende met de rang van hoofdinspecteur.

De Surinaamse krant De West meldde woensdag dat het gaat om leden van een arrestatieteam, dat in Suriname het A-team wordt genoemd. Dat team wordt ingezet om gevaarlijke verdachten te arresteren, bijvoorbeeld bij operaties tegen smokkelaars van cocaïne in het binnenland.

De West schrijft dat de vijf worden verdacht van het vervoeren van drugs en smokkelaars in auto’s van het A-Team.

Goliath-gebergte

De krant suggereert dat de zaak in verband staat met een vangst van 490 kilo cocaïne die in 2021 is gedaan in een oud mijngebied voor aluminium van Suralco, Kaaimangrasi. Later werd ook een uitgebrand Braziliaans vliegtuig gevonden op een illegale airstrip in het Goliath-gebergte in West-Suriname. De politie ging ervan uit dat de drugs met dat vliegtuigje waren ingevolgen. Van de inzittenden van het vliegtuigje is nooit iets vernomen.

Een bron binnen de Surinaamse overheid bevestigde destijds aan Crimesite dat bepaalde leden van het A-team verdacht waren van verlenen van diensten aan de drugssmokkelaars in de zaak van Kaaimangrasi.

Partner van hoofdinspecteur

Afgelopen week schreef De West dat er onlangs een Surinaamse officier van justitie buiten functie is gesteld. Dat zou zijn gebeurd vanwege ‘onregelmatigheden en haar betrokkenheid bij ontoelaatbare praktijken’.

De officier in kwestie is volgens bronnen van de krant een vrouw, en de partner van de hoofdinspecteur van het A-team, die op non-actief werd gesteld.