Suriname: leden anti-drugseenheid verdacht van hulp geven aan drugspiloten

Nadat deze week bekend werd dat in Suriname het hoofd van de beveiliging van de vice-president (en tevens politie-inspecteur) verdachte is in een onderzoek naar cocaïnehandel zijn nu een aantal leden van een belangrijke anti-drugs unit verdachte in een ander onderzoek naar een cocaïnevangst. Een bron binnen de Surinaamse overheid heeft berichtgeving daarover in Surinaamse media aan Crimesite bevestigd.

Piloten

Het gaat om leden van het zogeheten Arrestatie-Team, ook wel A-Team genaamd. Dat is een speciaal samengesteld team dat gevoelige anti-drugsoperaties uitvoert. Een onderzoeksteam onder leiding van de procureur-generaal heeft de verdachten gehoord.

Onderwerp van onderzoek is de vangst van 490 kilo bij Kaaimangrasi die op 14 juni in beslag werd genomen door het A-Team. De drugs waren naar Suriname gekomen in een vliegtuigje dat uitgebrand in een ander gebied is gevonden. Er werden toen geen mensen aangehouden. Kaaimangrasi ligt langs de Suriname-rivier ten zuidoosten van Paramaribo.

De verdenking is nu dat de leden van het A-Team de piloten van het vliegtuigje in veiligheid hebben gebracht. Vier A-Teamleden zouden in opdracht van hun commandant met twee voertuigen de piloten hebben afgevoerd. Die hadden de drugs bij Kaaimangrasi gedropt en waren doorgevlogen naar Goliath, een gehucht in het binnenland ten zuidwesten van Paramaribo. Daar zouden de de piloten zijn opgehaald door leden van het A-Team.

Guyana

Het A-Team was recentelijk betrokken bij de aanhoudingen van twee (oud)politiemensen in verband met de vondst van 430 kilo cocaïne in een buitenwijk van Paramaribo.

Eerder werd bekend dat het onderzoek naar de drugsvangst bij Kaaimangrasi samen met de autoriteiten in buurland Guyana in verband wordt gebracht met een drugsvliegtuig (foto) dat in Guyana was geland.

Er landen regelmatig kleinere vliegtuigjes met cocaïne vanuit Brazilië of Colombia in Suriname, vooral in geïsoleerde gebieden in het zuiden en westen van het land. De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi wil de internationale cocaïnehandel die via Suriname verloopt aanpakken. Hij is oud-politieman en heeft goede contacten met buitenlandse opsporingsdiensten.