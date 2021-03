Erxinio L. gearresteerd in gezelschap van Grijze Wolf

Connect on Linked in

In het onderzoek in Spanje waarbij vorige maand door de Guardia Civil moordverdachte Erxinio L. is aangehouden zijn ook flink wat drugs in beslag genomen. Er is in het onderzoek 11,6 kilo 2CB gepakt, en verder 300 kilo MDMA (xtc), drie kilo heroïne en meer dan 350.000 euro in contanten. Bovendien blijkt een tweede Nederlander te zijn opgepakt.

In februari kreeg de Spaanse politie informatie dat L. in Valencia zou zijn. Door de lockdown concentreerde het onderzoek zich op de supermarkten. Na analyses van opnames van de videobewakingsapparatuur van tientallen supermarkten ontdekte men beelden van L..

Hij bleek in gezelschap van een onbekende persoon. Later bleek het te gaan om N.A., een man van Turkse en Nederlandse nationaliteit die directe banden met met de extreemrechtse organisatie Grijze Wolven en met verschillende Europese criminele organisaties zou hebben.

N. A. werd ook in verband gebracht met de introductie op grote schaal van synthetische drugs in Spanje. Uiteindelijk leidde het onderzoek naar een toeristenappartement in het centrum van Valencia.

Door de rechtbank in Amsterdam is L. vrijdag veroordeeld voor zijn bijdrage aan een dodelijke schietpartij in een parkeergarage in Amsterdam.