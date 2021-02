Voortvluchtige Erxinio L. in Valencia opgepakt door arrestatieteam

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft donderdag in Valencia de 21-jarige voortvluchtige Erxinio L. aangehouden op verdenking van doodslag. De Amsterdamse verdachte stond internationaal gesignaleerd vanwege de dodelijke schietpartij op 18 mei 2019 in parkeergarage The Bank bij het Rembrandtplein, waarbij Orpheo Gefferie uit Almere om het leven kwam.

Nationale Opsporingslijst

L. werd in Valencia opgepakt door een arrestatieteam. Eerder gingen er geruchten dat hij mogelijk in Engeland of België zou verblijven. De Amsterdammer stond sinds april 2020 op de Nationale Opsporingslijst. Er was een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de tip die zou leiden tot zijn verblijfplaats en aanhouding.

Medeplegen doodslag

Gefferie werd volgens justitie door L. doodgeschoten na een ruzie bij een betaalautomaat in parkeergarage The Bank bij het Amsterdamse Rembrandtplein. Tegen medeverdachte Darnell T. uit Amsterdam eiste het OM onlangs twaalf jaar cel. T. zou L. het vuurwapen hebben aangereikt, waarmee Gefferie werd doodgeschoten. Beide mannen worden verdacht van medeplegen doodslag.

JoeyAK

In de bewuste nacht waren meerdere criminelen aanwezig in de parkeergarage, zoals de onlangs tot ruim drie jaar cel veroordeelde rapper JoeyAK (Joël H., 23) en de in september 2019 op Curaçao geliquideerde Genciël “Genna” Feller. Laatgenoemde zat enige tijd vast voor de schietpartij in de parkeergarage, maar hij kwam vrij omdat hij de fatale ruzie zou hebben willen sussen.

‘Vooropgezet plan’

Rechercheonderzoek heeft niet uitgewezen of dat de verdachten in een opwelling hebben gehandeld of dat de ruzie een vooropgezet plan betrof en het opstootje bij de betaalautomaat alleen maar diende ter afleiding. Een bron meldde onlangs aan Crimesite dat de ruzie bij de parkeergarage wel degelijk diende als afleiding en dat de moord van tevoren beraamd is door “een paar jongens inclusief degene die hem naar de club heeft gelokt die avond/nacht.”

Dezelfde bron meldt ook dat rapper Chivv na de moord op zijn vriend Orpheo Gefferie afstand heeft genomen van JoeyAK en zijn groepje.