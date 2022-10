‘Ex-militair krijgt voorwaardelijke celstraf voor lekken informatie naar criminelen’

Connect on Linked in

De voormalige militair Pieter V. (39) is door de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden en een taakstraf van 240 uur. Hij is schuldig bevonden aan het doorgeven van informatie aan zware criminelen. Volgens TC/Tubantia deelde hij vertrouwelijke politie-informatie in ruil voor cocaïne. V. werkte bij de Koninklijke Marechaussee. Hij wordt met zijn gezin inmiddels beveiligd.

EncroChat

De recherche kwam hem op het spoor doordat berichten van EncroChat die door de politie in 2002 leesbaar werden gemaakt werden onderzocht en in zijn richting wezen. Een groep verdachten van grootschalige cocaïnesmokkel en wapenhandel had middels Encrochat-berichten contact met een ambtenaar die later V. bleek te zijn.

Bedreigd

Op zeker moment was V. niet meer in de positie informatie te leveren. Hij werd daarna ernstig bedreigd. Na zijn arrestatie heeft hij meegewerkt aan het onderzoek. Op de zitting heeft hij de feiten bekend aan de rechtbank. Over zijn contacten heeft hij niets gezegd.

Bepaalde onderdelen van de Kmar hebben ook toegang tot informatiesystemen van de politie. De Kmar heeft ook een eigen inlichtingendienst. Waar V. werkte is niet bekend.

De rechtbank vond de feiten te ernstig om V. alleen te veroordelen, zonder strafoplegging, zoals was bepleit door zijn advocaat.

Martha

In mei werd er ook een ex-Kmar veroordeeld voor ambtelijke corruptie. De van meerdere moorden verdachte Ridouan Taghi zou volgens de recherche een corrupt contact hebben gehad bij de marechaussee. Ook de in 2014 doodgeschoten Amsterdammer Gwenette Martha kocht informatie van een marechaussee.