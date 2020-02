Marechaussee veroordeeld in corruptie-onderzoek Gwenette Martha

Connect on Linked in

De militaire kamer in Arnhem heeft een 32-jarige (ex-) marechaussee uit Vlaardingen veroordeeld voor het opzettelijk schenden van zijn ambtsgeheim. Hij krijgt een gevangenisstraf 180 dagen, waarvan 109 dagen voorwaardelijk. Daarnaast moet hij een taakstraf van 100 uur uitvoeren. De man werd in oktober 2015 gearresteerd.

Schiphol

De man werkte als wachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee bij de grensbewaking van Schiphol en had zo toegang tot verschillende politiesystemen. Tussen maart 2014 tot en met augustus 2015 vroeg hij met de gebruikersaccounts van twee collega’s informatie over meerdere personen en kentekens op. Daarbij zat ook informatie over de auto van een undercoveragent. De man gaf de informatie door aan derden en daarmee schond hij volgens de rechtbank zijn ambtsgeheim.

Geen omkoping

Het onderzoek is begonnen op informatie die beschikbaar kwam in het onderzoek naar de liquidatie van Martha in Amstelveen in 2014. De kentekens en namen speelde de ex-werknemer van de Kmar volgens het Openbaar Ministerie door aan onder meer criminelen uit de groep van Gwenette Martha. Met de fraude verdiende hij volgens het Openbaar Ministerie 100 euro per naam of 200 euro per kenteken.

Maar de militaire kamer oordeelt – in tegenstelling tot de officier van justitie – dat het onduidelijk is of de verdachte werkelijk geld heeft ontvangen. Omdat de militaire kamer hiervan niet overtuigd is, spreekt ze de man hiervan vrij. Hierdoor valt de straf ook een stuk lager uit dan de eis van de officier van justitie, die 1,5 jaar cel eiste.

De militaire kamer vindt dat daardoor ook niet kan worden aangenomen dat de man met het opvragen en doorgeven van informatie financieel voordeel heeft gehad waarop hij geen recht had. De vordering van de officier om criminele winsten van de man af te nemen is daarom afgewezen.

Uitgebrand

Bij het opleggen van de straf zegt de militaire kamer wel rekening te houden met de link tussen de opgevraagde informatie en het criminele circuit. Zo bleek dat een auto waarvan de man gegevens opvroeg kort daarna volledig was uitgebrand.

De militaire kamer neemt ook in aanmerking dat de man inmiddels oneervol is ontslagen, nog niet eerder voor een strafbaar feit is veroordeeld en het feit alweer even geleden is.

Kort na de aanhouding van deze marechaussee werd een andere marechaussee opgepakt in een corruptiezaak. Kort na die twee aanhoudingen werd in oktober 2015 nog een andere marechaussee die op Schiphol werkte veroordeeld voor corruptie.

In januari vorig jaar werd een marechaussee veroordeeld in een cocaïnezaak:

