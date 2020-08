‘Taghi had een corrupt contact bij de Marechaussee’

Connect on Linked in

De van meerdere liquidaties verdachte Ridouan Taghi beschikte over zeker één corrupt contact bij de Koninklijke Marechaussee. Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van een proces-verbaal van 26 juli 2018 uit een onderzoek naar de deze marechaussee.

Het onderzoek naar de inmiddels veroordeelde man heet “Zegekruid” en liep vanaf medio 2015 bij de Rijksrecherche. De betrokken medewerker is eerder dit jaar veroordeeld voor het schenden van zijn ambtsgeheim. Hij kreeg een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van 180 dagen en een taakstraf. Hij gaf overigens ook informatie door aan de in 2014 vermoorde Amsterdamse crimineel Gwenette Martha.

In 2015 heeft de marechaussee 123 keer informatie opgevraagd in politiesystemen. Onder de opgevraagde namen bevond zich ook de valse identiteit waarvan Taghi gebruikt maakte.

In een proces-verbaal dat vorige week is toegevoegd aan de stukken van het Marengo-proces tegen Taghi en 16 andere mannen suggereerde de politie dat Taghi in 2015 informatie kreeg van advocaten. In dat proces-verbaal staat echter ook dat Taghi toegang heeft gehad tot informatie die bij advocaten niet bekend kon zijn: de informatie dat Taghi internationaal gesignaleerd zou staan.

Paspoort

Op 12 augustus 2015, zes dagen nadat er in pgp-chats door Taghi erover is gesproken dat hij gesignaleerd stond, zegt Taghi dat hij weggaat. Enkele uren voordat dit contact plaatsvindt heeft het corrupt contact bij de marechaussee op Schiphol de valse naam gecontroleerd waarvan Taghi toen gebruik maakte. Dat was de naam van een bestaande Nederlandse burger. Taghi had waarschijnlijk een “gekloond” paspoort waarmee Taghi hij reizen zonder zijn eigen naam te gebruiken. Het paspoort was afgegeven op valse gronden of door een corrupte ambtenaar, zo blijkt uit een stuk van de Rijksrecherche.

Ook blijkt uit het Marengo-proces-verbaal dat Taghi wist dat de Marokkaanse autoriteiten door Nederland waren ingeseind over de wapenvondst in het 26Koper-onderzoek. Taghi besloot naar Spanje te vluchten.

