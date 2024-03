Ex-president Honduras veroordeeld voor cocaïnehandel

Connect on Linked in

De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is vrijdag in New York veroordeeld voor samenzwering om grote hoeveelheden cocaïne te smokkelen. Volgens de jury gebruikte hij daarbij zijn macht over militairen en politie.

Minstens 40 jaar

Op de aanklacht staat een verplichte minimum gevangenisstraf van 40 jaar en een potentieel maximum van levenslang. Op 26 juni hoort Hernandez (55) wat zijn straf zal zijn.

Hernandez was gedurende twee termijnen (van 2014 tot 2022) president van het Midden-Amerikaanse land met een inwonertal van ongeveer 10 miljoen mensen. Honduras wordt in de cocaïnehandel veel gebruikt als overslagpunt voor grote hoeveelheden cocaïne die van Colombia naar de Verenigde Staten gaan.

‘Nooit steekpenningen’

Toen het nieuws de bijna honderd tegenstanders van Hernandez bereikte, die voor de rechtbank op straat stonden, begonnen die te applaudisseren en te juichen.

Hernandez werd drie maanden na zijn aftreden in 2022 gearresteerd in zijn huis in Tegucigalpa, de Hondurese hoofdstad, en daarna uitgeleverd aan de VS.

Justitie beschuldigde Hernandez al in 2004 van samenwerking met drugshandelaren en zeiden dat hij miljoenen dollars aan steekpenningen had aangenomen toen hij opklom van congreslid op het platteland tot president van het Nationale Congres en vervolgens tot het hoogste ambt van het land.

Hernandez heeft tegenover de rechtbank verklaard dat drugsgeld werd betaald aan vrijwel alle politieke partijen in Honduras, maar dat hij zelf nooit steekpenningen heeft aanvaard.

Broer levenslang

De Amerikaanse justitie stelt dat hij heeft samengewerkt met de tot levenslang veroordeelde Mexicaanse drugsbaron Joaquín. “El Chapo” Guzmán.

De broer van Hernandez, Juan Antonio “Tony” Hernandez, een voormalig Hondurees congreslid, is in 2021 door een federale rechtbank in Manhattan veroordeeld tot levenslang wegens drugsaanklachten.