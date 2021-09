Explosie in Limburg mogelijk in verband met geweld Zuid-Holland (VIDEO)

Connect on Linked in

In het Limburgse Hoensbroek is in de nacht van woensdag op donderdag een explosie geweest. Die explosie was in dezelfde straat waar eerder deze maand een explosief werd achtergelaten. In Opsporing Verzocht vertelde de politie dinsdag dat deze zaak vermoedelijk in verband staat met de vergisontvoering van een 56-jarige man uit Hoofddorp en de gewelddadige incidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Geëvacueerd

De explosie in Hoensbroek was rond 01.30 bij een woning aan de Hommerterweg. Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen. Er sneuvelde wel een ruit van een woning. De politie heeft omwonenden uit hun huis geëvacueerd. Later in de nacht mochten die weer naar huis. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie deed onderzoek naar de ontploffing. Om wat voor soort explosief het ging is nog niet bekend geworden.

Alex R.

Zondagochtend 5 september is diezelfde straat een explosief achtergelaten op de stoep van een woning. In het programma Opsporing Verzocht meldde de politie dat dit explosief waarschijnlijk te linken is aan de geweldsincidenten in de Randstad. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft naar buiten gebracht dat er een conflict zou spelen over een onderschepte partij cocaïne in Antwerpen in juli. Later stelde het Openbaar Ministerie nadrukkelijk dat meerdere scenario’s worden onderzocht.

Mogelijk heeft het geweld dus te maken met (bijvoorbeeld) juist een ander cocaïnetransport (of -transporten).

Er heeft zich bij de politie een man gemeld die zegt het eigenlijke doelwit van de ontvoering in Cruquius te zijn geweest: Alex R.. Bij panden van hem en zijn familie zijn (brand)aanslagen geweest. Kort nadien werd door het OM het verband met de partij cocaïne in Antwerpen naar buiten gebracht. Mogelijk heeft deze Alex R. zelf gezegd dat er een verband is met de vangst van cocaïne in Antwerpen. Of dat waar is wordt nu uitgezocht door de recherche.

Desgevraagd door Crimesite zei het Openbaar Ministerie in Rotterdam dat Alex R. geen verdachte is van cocaïnehandel in verband met de vangst van de cocaïne in Antwerpen.

Doblo

De man die het explosief begin september achterliet in Hoensbroek is door bewakingscamera’s gefilmd. Hij parkeerde omstreeks 02.20 een Fiat Doblo aan de Schiethouwer in Brunssum. Dit is opvallend ver weg van de locatie waar hij later het explosief achterliet. Nadat hij de bestelbus parkeerde, liep de man met een grote witte Lidl-tas de woonwijk in. Daarna is te zien hoe hij op de Hommerterweg het explosief neerlegde. Daarna rende hij zeer hard weg. Pas een uur nadat hij het voertuig parkeerde, verscheen hij weer bij de Fiat Doblo.

Er zijn voor de aanslagen in Zuid-Holland verschillende Amsterdammers gearresteerd. Ook voor de vergisontvoering zitten enkele mensen vast, de politie zoekt daarvoor nog anderen.