OM: doelwit bedreigingen Alblasserdam geen verdachte van cocaïnehandel (UPDATE)

Hoewel het vermeende doelwit van de aanslagen in Alblasserdam en Zwijndrecht in verband zou staan met een in Antwerpen in beslag genomen voorraad cocaïne is deze man vooralsnog geen verdachte van cocaïnehandel, aldus het Openbaar Ministerie. In het onderzoek naar de bedreiging en gewelddadigheden tegen panden van de man in Alblasserdam zijn een vrouw en een man door de rechter-commissaris voor 14 dagen langer vastgezet. Ze worden verdacht van het plegen van aanslagen op panden en bedreigingen. Vorige week donderdag is in Brussel een derde verdachte opgepakt.

Explosie

Een 43-jarige vrouw uit Rotterdam hoorde maandag dat ze nog zeker 14 dagen vast blijft zitten. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij het bezorgen van dreigbrieven. Een 24-jarige Amsterdammer is vrijdag voorgeleid en ook hij blijft nog zeker 14 dagen langer vast. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie bij een woning aan De Boezem in Alblasserdam en het plaatsen van een explosief bij een huis aan de Merelstraat in die plaats. Volgens het Openbaar Ministerie in Rotterdam loopt het onderzoek nog door. Of ook de opdrachtgevers van de bedreigingen in beeld zijn is niet duidelijk.

Zwitserland

De zaak draait om een zekere Alex R., die in Alblasserdam en Zwitserland woont. Deze R. meldde zichzelf als het eigenlijke doelwit van een ontvoering van een 56-jarige man in Hoofddorp. Dat bleek een vergissing te zijn geweest en het slachtoffer werd enige dagen na de kidknap vrijgelaten. Daarna kwam het Openbaar Ministerie naar buiten met een persbericht dat R. zou worden bedreigd in verband met de vangst van 1.899 kilo cocaïne in Antwerpen. Later bleek dat de bedreiging van een man op Tholen ook met de zaak van R. te maken zou hebben. De twee zijn goede bekenden van elkaar.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt tegen Crimesite dat Alex R. op dit moment geen verdachte is van cocaïnehandel, maar dat dit kan veranderen als daar aanleiding toe wordt gevonden. Het Openbaar Ministerie onderzoekt momenteel het verband tussen de bedreigingen en de 1.899 kilo en benadrukt dat ook andere scenario’s open worden gehouden.

