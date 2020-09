Explosief gevonden in A’dam-Osdorp

Connect on Linked in

De politie heeft zondagochtend rond 05.25 voor een bedrijfspand in de Bart Poesiatstraat in Amsterdam-Osdorp een explosief gevonden. Het explosief is inmiddels door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) afgevoerd en onschadelijk gemaakt. Een gedeelte van de straat was afgezet. De politie is op zoek naar getuigen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de straat.

Reeks incidenten

Het is sowieso onrustig in Amsterdam Nieuw-West deze week. Vrijdagnacht werd op de Osdorper Ban een man neergeschoten. Op dezelfde plek (voor een avondwinkel en slijterij) vonden agenten ook een explosief. Dat pand is inmiddels door burgemeester Femke Halsema voor onbepaalde tijd gesloten.

Maandagochtend werd ook al een belwinkel beschoten op de Osdorper Ban. Dinsdagnacht werd een geparkeerde auto beschoten op de Lodewijk van Deysselstraat in Amsterdam-Slotermeer. Dezelfde nacht vond er een ontploffing plaats bij een appartementencomplex aan de Pieter Calandlaan.