Explosief ontploft bij woning in Rotterdam-Ommoord

Voor de deur van een woonhuis in Rotterdam-Ommoord is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief ontploft. Dat gebeurde om ongeveer 04.20 op de Parkroos. Er raakte niemand gewond. Of er mensen in het pand aanwezig waren is niet duidelijk.

(beeld Mediatv)

De politie heeft het Team Explosieven Verkenning ter plaatse gestuurd. Mogelijk ging het om een explosief dat was samengesteld uit zwaar vuurwerk.

Getuigen zeggen dat de knal tot in de wijde omgeving te horen was. Aan de woning is flinke schade ontstaan.

