Explosies bij woningen in Rotterdam en Amsterdam

Bij een explosie aan het Iependaal in Rotterdam-Feijenoord is zondagnacht schade ontstaan in de portiek en aan de voordeur van een woning. Ook bij een portiekwoning aan de Westerduinenstraat in Amsterdam-Noord was het voor de derde keer in korte tijd raak. In beide gevallen raakte niemand gewond.

Dakpannen weggeblazen



De explosie bij een flatportiek aan het Iependaal in Rotterdam-Feijenoord vond plaats rond 03.15 en veroorzaakte flinke schade aan meerdere ruiten. Door de knal werden ook meerdere dakpannen van het dak geblazen.

Derde keer



Bij een portiekwoning aan de Westerduinenstraat in Amsterdam-Noord vond rond 05.00 een explosie plaats. Door de knal raakte de voordeur beschadigd.

Het is de derde keer deze maand dat er een explosie plaatsvond bij het portiek aan de Westerduinenstraat. Burgemeester Femke Halsema liet met spoed camera’s plaatsen nadat er op 7 februari al een paar uur na elkaar twee explosies waren in de Westerduinenstraat.

