Extra beveiligingsmaatregelen rondom PI Vught

Het Openbaar Ministerie in Den Bosch heeft donderdagmiddag laten weten dat er rond de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught extra beveiligingsmaatregelen worden genomen. De reden is dat er in de afgelopen periode meer verdachten van zware misdrijven in de PI zijn gehuisvest.

Dat betekent volgens justitie ook meer risico’s: ‘er is een potentieel risico denkbaar voor de PI als inrichting en de directe omgeving van de PI.’

Om die risico’s te beperken zijn zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. Zo gelden bij meldingen rond de PI strikte opvolgprotocollen en is er in de omgeving verscherpt toezicht. Vanaf donderdag wordt ook een bewakingseenheid van de politie ingezet. Deze speciale eenheid beveiligt gebouwen of locaties waarvoor een (verhoogde) dreiging geldt.

Op het grote terrein van de PI Vught zijn verschillende afdelingen gevestigd. Het is een huis van bewaring en een gevangenis en verder een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), Extra beveiligde inrichting (EBI), Terroristen Afdeling (TA), Beheersproblematische Gedetineerden (BPG), Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg (LFPZ), Zeer intensieve Specialistische Zorg (ZISZ) en een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC).

Recent werd Dino Soerel overgeplaatst naar een zwaar regime in de PI Vught, of dat in de Extra Beveiligde Inrichting is wil zijn advocaat niet bevestigen.

