Familielid in moordzaak Martina valt verdachte aan tijdens zitting (UPDATE)

Een familielid van de om het leven gebrachte dj en producer Siki Martina heeft donderdagochtend in de rechtbank in Rotterdam de verdachte aangevallen.

Wurggreep

Een neef van Martina, en getuige in de zaak, vloog verdachte Christopher L. aan, kort nadat hij onder begeleiding van de parketwacht de zaal in was gebracht. Deze Marvin nam L. in een wurggreep. De Telegraaf schrijft dat er daarop gegil te horen was, en er chaos ontstond. De zaal werd ontruimd en de zitting later gestaakt.

Doodgeschoten

L. verklaarde op de zitting dat hij niet de schutter is die Martina (31) op 10 juli 2022 heeft doodgeschoten op een parkeerplaats bij metrostation Coolhaven in Rotterdam. Zij ontmoetten elkaar daar tijdens drugsdeal van een kilo MDMA, verklaarde L.

Ruzie

Er zou ruzie zijn ontstaan, omdat de drugs volgens de aankopende Martina nep zouden zijn geweest. Het is onduidelijk wie wanneer het dodelijke schot heeft gelost. Er werden drie vuurwapens gevonden en elf hulzen.

Strafeisen

Tegen de twee verdachten, Christopher L. (32) en Ruchelo C. (33), zijn celstraffen van twaalf en zestien jaar geëist. De twee mannen probeerden volgens het Openbaar Ministerie Siki Martina en zijn neef 3200 euro afhandig te maken bij een ripdeal.

Het vervolg van de zitting op vrijdag was al in een beveiligde rechtszaal gepland. Die was donderdag niet beschikbaar, schrijft de krant.