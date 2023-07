FAST-team intensiveert zoektocht naar sinds 2007 voortvluchtige Schot

Connect on Linked in

De al ruim 16 jaar voortvluchtige Schotse crimineel Derek Ferguson (59) is door de Schotse autoriteiten gewaarschuwd dat hij nergens veilig is en vroeg of laat opgespoord zal worden. Ferguson, die in 2007 een man doodschoot in Schotland, zou in Spanje een nieuwe identiteit hebben aangenomen. Het Fugitive Active Search Team (FAST) van de Schotse politie houdt zich bezig met zijn opsporing.

Door Roel Janssen

Derek Ferguson schoot op 28 juni 2007 in het Schotse dorp Bishopbriggs kroegbaas Thomas Cameron dood. De 49-jarige Cameron zou op de bewuste dag rond 19.00 uur de pub hebben verlaten waar hij werkte om met twee mannen te praten op een parkeerplaats. Kort daarna werd de vader van drie kinderen neergeschoten en stierf ter plaatse aan zijn verwondingen. De twee daders sloegen rennend op de vlucht. Over een motief voor de moord is niets bekend.

Most Wanted

Ferguson geldt sindsdien als een van Schotlands Most Wanted-criminelen. Ook de Spaanse autoriteiten hebben hem tot een van hun Most Wanted-verdachten gemaakt. Ondanks herhaaldelijke opsporingsberichten in de media is er nog geen enkel spoor van de Schot die gezocht wordt voor moord. Hij leeft volgens de autoriteiten waarschijnlijk onder een andere naam in Spanje en spreekt vermoedelijk met een ander accent. Hij zou eerder in Marbella en Calahonda zijn ondergedoken, in Zuid-Spanje.

In 2021 bracht de Schotse politie beelden (hieronder) naar buiten van hoe Ferguson er nu uit zou kunnen zien. De gouden tip die leidt tot zijn arrestatie is vorig jaar verdubbeld naar 10.000 pond (ruim 117.000 euro).

De hoofdinspecteur van de Schotse politie zei afgelopen woensdag:

‘De Schotse bevolking kan gerustgesteld worden dat de politie van Schotland alle onderzoeksmiddelen en inlichtingentechnieken blijft gebruiken om voortvluchtigen op te sporen die Schotland zijn ontvlucht. Dit geldt ook voor Derek Ferguson, die sinds 2007 wordt gezocht voor moord. Ongeacht het verstrijken van de tijd is er geen schuilplaats voor hem in een ander land. Ons FAST-team zal doorgaan totdat Derek Ferguson is gelokaliseerd en gearresteerd.’

FAST-team

Het FAST-team van de Schotse politie werd opgericht in november 2019 en houdt zich bezig met de opsporing en arrestatie van voortvluchtige Schotse criminelen in het Verenigd Koninkrijk en het buitenland. Het team is betrokken geweest bij de arrestatie en uitlevering van de veroordeelde moordenaars John Kennedy, Christopher Hughes, Jordan Owens en Thomas Duris, evenals drugshandelaren Mark Quinn, David Hough en Peter McConville.

Levenslang

Mark Quinn werd in oktober 2021 opgepakt in Maastricht. Hij kreeg vorig jaar zeven jaar cel voor grootschalige amfetaminehandel. Christopher Hughes werd in 2020 uitgeleverd vanuit Italië. De inmiddels 33-jarige Schot Christopher ‘Scotty’ Hughes is vorig jaar in Glasgow veroordeeld tot levenslang voor de moord op misdaadblogger Martin Kok.