FBI wilde met Anom vertrouwen in encryptietoestellen ondermijnen

In een verklaring (affidavit) over het opzetten door een criminele burgerinfiltrant van de cryptodienst Anom, van een FBI special agent voor de rechtbank in San Diego, verklaart deze agent dat ‘een doel van de FBI was het vertrouwen in de hele bedrijfstak (van de cryptodiensten) te ondermijnen door te tonen dat de FBI ermee bezig is en berichten kan lezen.’

De verklaring is afgelegd in een zaak over smokkel van cocaïne van Colombia naar onder meer Hong Kong. De FBI vroeg op 17 mei van dit jaar aan een rechter in San Diego een machtiging om bij Google in Mountain View, Californië, informatie te krijgen over een aantal e-maildressen en andere gegevens van twee verdachten. De verklaring is door een verslaggever van Vice op internet gezet.

De verdachten stuurden ook berichten naar elkaar met Anom-telefoons. Dat waren telefoons die een criminele burgerinfiltrant van de FBI had ontwikkeld (en al dan niet via re-sellers) verkocht aan criminele organisaties in verschillende landen. De toestellen waren voorzien van software die heimelijk een kopie van alle te versturen berichten naar een geheime server verstuurde.

Kleine operator

De FBI-agent vertelt in de verklaring dat er 11.800 toestellen van Anon in omloop zijn gebracht en dat er ongeveer 20 miljoen berichten zijn onderschept. Dat is veel minder dan het volume dat werd binnengehaald door de hacks bij EncroChat en Sky-ECC. Anom was maar een kleine operator.

De agent relateert ook hoe na het bekend worden van de hack bij EncroChat de vraag naar Anom-toestellen steeg en helemaal na de publiciteit over de Sky-hack. Voorafgaand die laatste hack waren er 3.000 actieve Anom-gebruikers. Na 12 maart 2021 steeg dat aantal snel naar rond de 9.000 gebruikers.

Verschillende encryptiediensten

De FBI-agent signaleert ook dat drugshandelaren kennelijk het gebruik van verschillende encryptiediensten combineerden, waarbij ze foto’s maakten van berichten van andere diensten en die in voorkomende gevallen aan elkaar doorstuurden. Er zijn 450.000 van dergelijke foto’s aangetroffen in onderschepte berichten.

De FBI stelde vast dat verschillende cryptodiensten crimineel waren en in onderling verband werden gebruikt. Daarom zegt de dienst zwaar te hebben ingezet en met de ontwikkeling van een eigen cryptodienst door de criminele burgerinfiltrant het vertrouwen in de gehele bedrijfstak te hebben willen ondermijnen. (tekst gaat verder onder reclame)

Drugsvangsten

In het stuk haalt de FBI-agent verschillende vangsten van cocaïne aan die zouden zijn gedaan door de onderschepping van Anom-berichten.

In oktober 2020 werd 613 kilo cocaïne gepakt die in blikjes tonijnen werd verstuurd van Ecuador naar Antwerpen, en later nog 1.523 kilo cocaïne voor Antwerpen.

In april 2021 is in de Spaanse havenstad Algeciras in een container 1.401 kilo cocaïne gevonden, ook uit Ecuador. En in mei 2021 werd in die havenstad 1.595 kilo coke gepakt die uit Costa Rica was aangevoerd.

