FIOD: ‘Corona bracht witwassers in het nauw’

Door de coronamaatregelen zoals gesloten grenzen en vliegvelden heeft crimineel geld zich opgehoopt. Daarom zijn er ook veel inbeslagnames geweest. Dat zegt een medewerkster van de FIOD.

Ophopen

Suzanne Visser werkt vanuit de FIOD bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), waarin de FIOD samenwerkt met Douane, politie, gemeenten en banken.

De verwachting binnen het AMLC was dat cash zich door de maatregelen zou gaan ophopen. Veel witwassers verplaatsen hun geld normaal gesproken via transport of via ondergronds bankieren. Crimineel geld blijft vaak niet in Nederland. Maar nu gingen de grenzen dicht en lag het vliegverkeer plat zodat bijvoorbeeld geld dat in Nederland met drugshandel was verdiend geen kant op kon.

Dat blijkt nu ook uit opsporingsonderzoeken: politie en FIOD vonden recent miljoenen aan cash, ook zelfs ruim 12 miljoen euro op één locatie.

Dekmantels dicht

Een andere factor was dat voor witwassen veelgebruikte dekmantels gesloten waren: bijvoorbeeld bepaalde nagelsalons, cafés of sportscholen. Geld kon niet meer zwart naar binnenstromen en wit, als “omzet”, naar buiten komen.

Visser verwacht dat sommige criminele ondernemers alsnog omzet hebben opgegeven bij de Belastingdienst. Anderen hebben snel een ander bedrijfje opgericht dat wel kon doordraaien, zoals een webshop. En anderen hebben zwarte stortingen gedaan op bankrekeningen.

Het AMLC zegt daarop extra attent te zijn.