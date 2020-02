FIOD: grote actie tegen crimineel vermogen in Haarlem

Connect on Linked in

De FIOD heeft dinsdag beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem in een groot onderzoek naar witwassen van crimineel geld. Er zijn drie mannen aangehouden: een 35-jarige man uit Haarlem, een 38-jarige man uit Bodegraven en een 31-jarige man uit Emmen. Er zijn nog meer verdachten in de zaak.

FIU

Het vermoeden van de FIOD is dat zij de vijf in beslag genomen panden betaald hebben met inkomsten uit criminaliteit en zo deze criminele inkomsten hebben witgewassen. Het onderzoek is gestart nadat verschillende banken ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket in samenwerking met het landelijk parket.

Acht locaties

De FIOD deed doorzoekingen op acht locaties in Haarlem, Bodegraven, Emmen en Gouda waarbij de Douane bijstand verleende met geldhonden. Ook de politie verleende bijstand. Bij de doorzoekingen zijn een vuurwapen en munitie aangetroffen, die zijn overgedragen aan de politie.

Behalve op de panden in Haarlem is beslag gelegd op auto’s, motoren, scooters, luxe goederen zoals horloges en designer kleding en bijna 70.000 euro contant geld.

Het Openbaar Ministerie maakte recent bekend verdachten steeds sneller in de portemonnee te willen pakken. Opsporingsdiensten proberen van verdachten van zware criminaliteit altijd direct een vermogensdossier aan te leggen om zoveel mogelijk direct te kunnen afpakken. Daarnaast wil het OM dat de opsporingsdiensten meer dan nu achter financiële sporen aan gaan. Ook wil justitie het publiek vragen om tips te geven over mogelijk crimineel vermogen.