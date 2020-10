FIOD neemt miljoenen sigaretten in beslag

Connect on Linked in

De FIOD heeft vrijdagmiddag in samenwerking met de Belgische en Nederlandse Douane in een loods in Vianen ruim 10 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sigaretten waren verpakt in dozen voor transport. Er is niemand aangehouden. Waarschijnlijk zal dat nog wel gebeuren, aldus de FIOD.

Er zijn aanwijzingen dat de sigaretten voor de Nederlandse markt bestemd waren. Als de sigaretten op de Nederlandse markt waren verkocht zou een bedrag van circa 3 miljoen euro aan accijns zijn ontdoken. Er zijn ook verpakkingen voor shag gevonden. Alle sigaretten en verpakkingen zijn inmiddels afgevoerd en worden vernietigd.

In september werden 11 miljoen sigaretten gepakt in Rotterdam. Deze week werd in de Betuwe een sigarettenfabriek ontdekt die een miljoen sigaretten per dag kon produceren. In verband daarmee werden in Europa ook vele miljoenen sigaretten in beslag genomen. Zie:

