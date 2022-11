Fors lagere straf dan geëist voor betrokkenheid bij dodelijke steekpartij op Pier Scheveningen

Print This Post

In Den Haag heeft de rechtbank woensdag de 22-jarige Tyrece B. veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor vuurwapenbezit en opruiing. B. was betrokken bij het gevecht op 10 augustus 2020 op de Scheveningse Pier, tussen drillrapgroepen #24 uit Rotterdam en 73 De Pijp uit Amsterdam. Rotterdammer Cennethson “Chuchu” Janga (19) werd doodgestoken. Het Openbaar Ministerie had negen jaar cel geëist.

Trekker

Het Openbaar Ministerie verdacht B. ervan dat hij heeft geprobeerd om Janga dood te schieten. Maar de rechtbank spreekt hem vrij van poging tot doodslag. De rechters vinden dat uit het dossier niet blijkt dat hij de trekker van zijn vuurwapen heeft overgehaald, iets wat het Openbaar Ministerie wel bewezen achtte.

B. krijgt een relatief hoge straf voor vuurwapenbezit en opruiing omdat het incident de rechtsorde heeft geschokt en omdat de opruiing uiteindelijk dodelijke gevolgen heeft gehad.

Beef

De steekpartij op 11 augustus vorig jaar was eigenlijk het gevolg van een ruzie tussen de Rotterdamse rapper Blacka en rapper Tyrece B. alias T.Y..

De rechtbank vindt dat B. schuldig is aan opruiing op basis van berichten die hij op social media plaatste. Zo vroeg hij om met “Blacka” te ‘meeten’ om een ‘beef’ uit te vechten. Ook schreef hij op een sociaal platform: ’73 dit 73 dat maar wanneer we zeggen kom. Ben je ineens artiest en wil je geen beef jongen… ga je snitch moeder vingeren ofzo. Val me niet lastig joh. Boos boos.’

Eerder zijn Roan W. en Darrel L. van de groep waartoe ook B. behoort veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf.

De nabestaanden hebben om schadevergoeding verzocht. Tegen de twee mededaders is die vordering eerder toegewezen. De rechtbank verklaart de vordering in deze zaak echter niet ontvankelijk omdat de opruiing door de verdachte te ver af staat van het steken door de mededaders.

Het vonnis.