Eis: 9 jaar cel tegen Tyrece B. (22) voor dodelijke drillrapruzie in Scheveningen

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag negen jaar cel geëist tegen Tyrece B. (22), alias rapper T.Y. of Tyloose voor wapenbezit en poging doodslag op de Scheveningse Pier in augustus 2020. Bij de confrontatie met Rotterdamse rivalen werd Cennethson “Chuchu” Janga (19) doodgestoken. B. loste een schot op de Pier. Hij is lid van drillrapgroep 73 De Pijp uit Amsterdam-Zuid.

Tyrece B. was ruim een jaar voortvluchtig na het incident in Scheveningen. Hij meldde zichzelf in november 2021 tijdens een livestream op het politiebureau in Amsterdam.

Rivaliserende drillrapcrews

De steekpartij op een warme zomeravond in Scheveningen vloeide voort uit een conflict tussen de rivaliserende drillrapgroepen #24 uit Rotterdam en 73 De Pijp uit Amsterdam. B. was voorman van 73 De Pijp. Een jongen uit zijn entourage werd een dag voor de fatale steekpartij in een winkelcentrum in Scheveningen door de Rotterdammers in elkaar geslagen.

Rapper Blacka, de leider van de Rotterdamse groep, daagde daarna de Amsterdammers uit via social media: ‘Kom ergens midden van Amsterdam en Rotterdam meeten dan gaan we die beef (ruzie) daar regelen.’ De Amsterdammer reageert: ‘Morgen ben ik skiffa en me loca gaat aan. Niemand wacked mij.’

De volgende dag gaan de groepen op weg en delen nog foto’s die tonen dat ze onderweg zijn.

Escalatie

Volgens het OM wachtte Tyrece B. op maandagavond 10 augustus 2020 rond 19.10 samen met vrienden op de Pier. Daar kwam een groep van ongeveer tien Rotterdammers op hen af. Nadat ze de Amsterdammers voorbij waren gelopen, keerde een van hen om, pakte B. vast en trok hem naar de grond. Terwijl hij op de grond lag werd hij door meerdere Rotterdammers getrapt en geslagen.

Geschoten

B. had een doorgeladen pistool meegenomen, waarmee hij een schot loste. Zijn belagers stoven uiteen en sloegen op de vlucht. Daarbij werd de 19-jarige Rotterdammer Cennethson “Chuchu” Janga gestoken door twee vrienden uit de Amsterdamse groep: Roan W., alias R.R. (“Roekeloze Roan”) van de Amsterdamse drillrapcrew EDG (Elke Dag Geld), en Darrel L., alias TFrazz van 73 De Pijp. Tyrece B. rende ook nog achter “Chuchu” aan en richtte zijn vuurwapen op de rug van de vluchtende tiener. Bovenaan de trap probeerde hij nog te schieten, maar kennelijk weigerde het wapen. Hij maakte gebaren naar zijn vrienden dat er niks gebeurde met het pistool.

Poging doodslag

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan wapenbezit en poging doodslag op de 19-jarige Rotterdammer. B. had al een schot gelost en was volgens justitie zonder meer van plan dat opnieuw te doen. Hoewel zijn wapen weigerde en het slachtoffer geen schotletsel had, overleed hij alsnog aan de steekverwondingen die hij had opgelopen. Dat Janga al was gestoken doet niets af aan het feit dat een schot in de rug zou hebben bijgedragen aan zijn dood.

Veel strandgangers getuige

Hoewel hij niet direct verantwoordelijk was voor de dood van het slachtoffer, heeft B. volgens het OM een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan zijn dood. Het conflict heeft plaatsgevonden dankzij verdachte, die ook nog eens de drukke Pier uitzocht als plek om het uit te vechten. Veel strandgangers, waaronder gezinnen met kinderen, werden ongewild getuige van het geweld en de doodstrijd van het slachtoffer.

Raadsel

Waarom nu juist de 19-jarige Cennethson “Chuchu” Janga dood moest blijft een raadsel. Hij was mee met de Rotterdammers, maar was niet een van de jongens met wie verdachte ruzie had. Janga gaf als laatste een schop toen B. op de grond lag en was degene die met zijn rode T-shirt het meeste opviel. Dat zou kunnen insinueren dat de woedde zich op hem richtte, maar volgens justitie blijft dat gissen.

Disstracks

B., die ruim een jaar voortvluchtig was, heeft op geen enkel moment spijt of inzicht betuigd. Hij meldde zich pas in november 2021 via een livestream op het politiebureau in Amsterdam. In de tussenliggende periode heeft hij nog raps uitgebracht waarin hij pochte dat zijn groep aan het winnen was en ook rapte hij laatdunkend over “Chuchu” die het in zijn borst kreeg (‘Fuck CC, kreeg het in z’n belly’).

Eerdere veroordelingen

Andere verdachten stonden eerder al voor de rechter. Rotterdammer Kevin A. die Tyrece B. naar de grond trok, werd in april 2021 veroordeeld tot vijf jaar cel. Blacka, de voorman van de Rotterdammers, kreeg 100 dagen jeugddetentie waarvan 50 voorwaardelijk. Roan W. (22) uit Zaanstad en Darrel L. (22) uit Amsterdam werden in november 2021 tot elf jaar cel veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij.

Het Openbaar Ministerie eist tegen Tyrece B. negen jaar gevangenisstaf. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.