Foto’s bewijzen misschien dat Naima Jillal dood is

Volgens de politie circuleren er in het criminele milieu foto’s van het stoffelijk overschot van de in oktober in Amsterdam verdwenen Naima Jillal (52). Daarom zei de politie in Opsporing Verzocht er rekening mee te houden dat ze is vermoord. Jillal was op het hoogste niveau betrokken bij grootschalige cocaïnehandel, zo blijkt uit verschillende politie-onderzoeken.

Cocaïnedeal

Naima Jillal werd voor het laatst gezien op zondag 20 oktober 2019 op de Gustav Mahlerlaan aan de Amsterdamse Zuidas waar ze woning had. Ze stapte die avond in bij een donkerkleurige auto op de Gustav Mahlerlaan op de Amsterdamse Zuidas. Sindsdien is er geen levensteken meer van haar vernomen.

Aan De Telegraaf heeft een woordvoerder van het landelijk parket laten weten dat de opsporingsdiensten niet zelf beschikken over de foto’s. Toch is de informatie kennelijk voldoende serieus. Er is ook gespeculeerd dat Jillal vrijwillig was ondergedoken.

Justitie en politie komen Jillal (“Tante”) al jarenlang tegen in onderzoeken naar grootschalige cocaïnehandel. In zachte informatie wordt ze beschreven als een persoon die samen met andere investeerders grote zendingen cocaïne naar Nederland of België liet komen. Als een dergelijk transport misgaat kan één van de investeerders daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

De politie zegt aanwijzingen te hebben dat Jillal slachtoffer is geworden van een misdrijf als gevolg van een mislukte cocaïnedeal. Ze zou daarvoor ter verantwoording zijn geroepen.

Opa Frits

Jillal dook op in het onderzoek Dobrisic, waarin dit voorjaar “Opa Frits” Bridjanand B. (54) werd veroordeeld. In dat en andere onderzoeken figureert Jillal in verslagen van observatieteams als ze verdachten ontmoet. Het heeft er alle schijn van dat de recherche Jillal links liet liggen in die onderzoeken, waarschijnlijk omdat er een zelfstandig onderzoek op haar draaide dat nog niet was voltooid. Ze is ook geobserveerd samen met Roger “Piet Costa” P., een andere persoon die in verschillende cocaïne-onderzoeken voorkomt maar tot nu toe niet door justitie op de voorgrond is gebracht. Ook zou Jillal in contact hebben gestaan met Ridouan Taghi, Mustapha F. en de eerder voor cocaïnehandel veroordeelde Surinamer Piet W. die inmiddels weer op vrije voeten is.

