‘Frenkie P. kiest eieren voor zijn geld’

De voor zeven moorden tot levenslang veroordeelde Frenkie P. lijkt na bijna dertig jaar detentie eieren voor zijn geld te kiezen. Om ooit nog voor vervroegde vrijlating in aanmerking te komen wil hij zich alsnog psychisch laten behandelen. Zijn advocaat heeft in gesprek met De Limburger gezegd dat P. daarvoor open staat.

Pieter Baan Centrum

Frenkie P. is de zwaarst gestrafte uit de dadergroep van de zogenoemde Bende van Venlo. Hij heeft altijd geweigerd zich te laten onderzoeken door door het Pieter Baan Centrum en de Reclassering. Als hij dit wel had gedaan was er een kans geweest dat hij al op vrije voeten was geweest, als er bij hem een stoornis was vastgesteld en hij zich daarvoor had laten behandelen in een tbs-inrichting.

Mededader Sanny P. is al jaren op vrije voeten. Sanny P. heeft zich na zijn aanhouding in 1994 laten onderzoeken. Zijn straf kwam uit op tien jaar cel en tbs.

Arnhem

Frenkie P. is vorig jaar op eigen verzoek onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daar is een stoornis bij hem vastgesteld. Zijn advocaat Sjanneke de Crom zegt tegen De Limburger dat dit onderzoek P. aan het denken heeft gezet. De Crom: ‘Als daar behandeling voor mogelijk is, wil hij die kans grijpen. Hij denkt dat er anders nooit iets aan zijn situatie zal veranderen.’

Ze zei dat voor P. een terugkeer naar de maatschappij nu nog geen issue is.

Het Adviescollege Langgestraften (ACL) heeft aan de minister geadviseerd om te onderzoeken of P. behandeld kan worden in de gevangenis in Arnhem. Het wachten is nu op de conclusies van dat onderzoek en de beslissing van de minister.

De afgelopen jaren voerde P. vergeefs juridische procedures om een perspectief te krijgen op vrijlating in de toekomst. In september 2020 wees de minister zijn verzoek af om een re-integratie traject te mogen beginnen.

