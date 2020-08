Frenkie P. wil perspectief op vrijlating (VIDEO)

Connect on Linked in

De voor zeven moorden tot levenslang veroordeelde Frenkie P. (47) voerde dinsdag het woord tijdens een kort geding dat hij had aangespannen bij de rechtbank in Den Haag. Hij eist al enige tijd uitzicht op een leven buiten de gevangenis.

In oktober 2019 kreeg hij een negatief advies van het Adviescollege Levenslanggestraften. Daar is hij het niet mee eens. Hij vertelde de president van de rechtbank tijdens de zitting over de observatie in het Pieter Baan Centrum door een psycholoog en psychiater die in zijn ogen niets voorstelde. Hij weigerde tijdens die observatie soms zijn medewerking.

Het Adviescollege Levenslanggestraften moet tegenwoordig na 25 jaar in de gevangenis toetsen of een levenslang gestrafte in principe kan worden voorbereid op terugkeer in de samenleving. Als het antwoord positief is kan de minister van Rechtsbescherming uiteindelijk gratie verlenen.

P. vermoordde in de jaren negentig als leider van de zogeheten Bende van Venlo zeven mensen, onder hen was een ouder echtpaar.