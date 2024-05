‘Friese godfather Jan van R. (81) opnieuw verdacht van cokesmokkel’

Connect on Linked in

De 81-jarige Jan van R. uit Sneek zit sinds 25 april vast op verdenking van voorbereidingshandelingen voor cocaïnesmokkel via zeilboten, vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Ook vier medeverdachten, waaronder meerdere familieleden zijn opgepakt. Van R. zat eerder al jarenlange celstraffen uit voor drugssmokkel.

Familieclan

De Telegraaf schrijft dat de politie op 25 april invallen deed in woningen in Sneek, Joure en Deventer. Daarbij werden de bejaarde Jan van R., zijn zoon Johnny (57), zijn 28-jarige kleinzoon Andy uit Joure en een 25-jarig familielid uit Sneek opgepakt. Ook een vijfde verdachte, een 49-jarige man uit Deventer (geen familie) werd gearresteerd. Alle mannen worden door justitie verdacht van voorbereidingshandelingen voor cocaïnesmokkel via zeilboten, vanuit Zuid-Amerika richting Europa.

Beperkingen

Alle verdachten zitten momenteel in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De verdachten zijn woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Of ze langer vast blijven zitten, is nog onduidelijk, zo schrijft De Telegraaf.

2900 kilo hasj

Jan van R. is een oude bekende in de wereld van de grootschalige drugssmokkel. Hij heeft al meerdere veroordelingen op het gebied van het voorbereiden van drugstransporten. De ‘godfather’ van Sneek werd in 1996 samen met zijn zwager Leo, zoon Ronny en neef Henk opgepakt op een zeilboot, toen hij probeerde 2900 kilo hasj naar Schotland te smokkelen. Van R. en zijn zwager kregen veertien jaar cel, maar kwamen na ongeveer zes jaar weer op vrije voeten.

Zeven jaar cel

Ruim tien jaar geleden was Jan van R. een van de zeven mannen die door het OM verdacht werd van de voorbereiding van de invoer van cocaïne. Zijn voorlopige hechtenis in de zaak werd in 2014 geschorst, maar Van R. werd kort daarop voor drugssmokkel tot zeven jaar cel veroordeeld op het Frans-Caribische eiland Martinique. Sinds hij na drie jaar detentie daar de gevangenis mocht verlaten, was Van R. onvindbaar voor justitie.

Jerrycans

De groep van zeven verdachten, familieleden voornamelijk afkomstig uit Sneek en omgeving, zou in de periode mei 2011 tot november 2014 bezig zijn geweest met het voorbereiden van cocaïnesmokkel. Daarvoor werd op Trinidad & Tobago een zeiljacht gekocht. Volgens het OM trad de groep op als vervoerder van de cocaïne, waarna de groep werd uitbetaald in cocaïne of geld. Bij het transport werd gebruikgemaakt van jerrycans om de ladingen coke in te vervoeren. Wanneer een transport klaar was, werd een nieuwe boot aangekocht voor een nieuw transport.

Het OM noemde het destijds al ‘onvoorstelbaar’ dat de familieleden keer op keer in herhaling vallen.