‘Gearresteerde ramkrakers PC Hooftstraat mogelijk betrokken bij meer zaken’

De twee ramkrakers die onlangs werden aangehouden na de ramkraak een winkel in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam zijn wat betreft de politie bekende criminelen. Volgens Het Parool onderzoekt de recherche of ze betrokken waren bij meer gewelddadige incidenten.

Sloten

Een auto ramde op 11 december de pui van de Luis Vuitton-winkel en drie mannen namen daarna ter waarde van ruim 10.000 euro aan kleding mee op een motorscooter. Ze reden daarna met gedoofde lichten door het Vondelpark en onder de Ring door in de richting van Nieuw-West. Onder meer omdat de politiehelikopter de scooter in beeld kreeg werden twee mannen bij Sloten aangehouden. De derde verdachte is spoorloos.

Op de Herculesstraat, in Amsterdam-Zuid, trof de politie een beschadigde auto aan.

Plofkraak

De twee gearresteerde mannen zijn Ayoub el A. (25) en Amine A. (30). De eerste staat op de lijst van Top 600 van jonge en gewelddadige Amsterdamse criminelen. De tweede heeft in Duitsland vastgezeten vanwege een plofkraak.

Op 8 december was er een ramkraak bij een kledingwinkel in het World Fashion Centre langs de westelijke Ring A10. Op 9 december ramde een auto de pui van een tabakszaak aan het Hoofddorpplein in Amsterdam-West.