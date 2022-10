Gedetineerde die met lakens uit bajes wilde ontsnappen is hoofdverdachte Brabantse gruwelmoord

Connect on Linked in

De gevangene die dinsdagnacht met aan elkaar geknoopte lakens probeerde te ontsnappen uit de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn, is de 33-jarige Nicky S. uit Bergen op Zoom. S. werd vorig jaar tot 17 jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld voor de speciekuipmoord op de Belgische loodgieter Johan van der Heyden (56).

Kettingzaag

Op 2 juni 2019 verdween Van der Heyden. Hij werd door meerdere zwaar toegetakeld met onder meer zijn eigen gereedschap en een pistool. Na zijn dood werd zijn lichaam met een kettingzaag in stukken gezaagd en verbrand op het erf bij de woonwagen van een van de daders in Steenbergen. De stoffelijke resten werden in een speciekuip gestopt, gevuld met cement en gedumpt in het Schelde-Rijnkanaal.

De politie denkt dat het slachtoffer door de verdachten werd ontvoerd met als doel hem te beroven.

Ontsnappingspoging

Nicky S. probeerde dinsdagnacht rond 03.00 de muur te bereiken waar het “lakentouw” was opgehangen. Dat mislukte, hij werd op het terrein van de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn aangehouden.

S. had een raam weten te ontzetten en was zo buiten zijn cel gekomen. De lakens hingen vanaf het dak, over de gevangenismuur en het hek aan de zijde van de Maximabrug, dat is een doorgaande weg die langs de muur en het hekwerk van de PI loopt.

Op de nabij gelegen Genielaan werd een auto aangetroffen die volgens de politie verband zou kunnen houden met de ontsnappingspoging. S. zit inmiddels in een isolatiecel.