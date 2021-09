Geen celstraf voor Red Devils-lid na schieten op Bandidos in Sittard

Connect on Linked in

De 61-jarige Theo van M. is door het gerechtshof in Den Bosch ontslagen van alle rechtsvervolging na een poging tot doodslag op leden van motorclub Bandidos bij een café in Sittard in 2015. De rechter sprak de voormalige president van de Red Devils in 2017 vrij van poging tot doodslag vanwege noodweer. Het Openbaar Ministerie, dat vier jaar gevangenisstraf had geëist, ging tegen de uitspraak in beroep.

Matpartij

In mei 2015 werden drie leden van Red Devils (een supportclub van de Hells Angels) door rivaliserende leden van motorclub Bandidos aangevallen op het terras van café Dug Out in Sittard. Tijdens de matpartij werden de Red Devils onverwachts geconfronteerd met een groep van vijftien tot twintig Bandidos-leden, waarbij onder meer een boksbeugel werd gebruikt en door een van de aanvallers, na het nemen van een aanloop, op het hoofd van een man gesprongen werd en meermalen op het hoofd van een andere man gestampt werd.

Noodweer

Theo van M. schoot omdat hij de aanval wilde stoppen vanuit het café door het raam een kogel in de richting van het terras. Niemand raakte gewond door het schot. De rechter oordeelde dat er sprake was van noodweer en sprak de schutter vrij. Het OM, dat vier jaar cel had geëist, ging tegen de uitspraak in beroep.

In cassatie

In hoger beroep vernietigde het hof in 2019 bij arrest het vonnis van de rechtbank en veroordeelde Van M. tot vier jaar cel waarvan twee jaar voorwaardelijk. Tegen die uitspraak ging hij in cassatie bij de Hoge Raad die de zaak terugverwees. Ditmaal pakte de uitspraak wel goed uit voor Van M.

Het hof vond eerder nog dat er geen sprake was van noodweer. Na terugwijzing door de Hoge Raad is er nogmaals naar het beroep op noodweer gekeken. Het hof heeft vastgesteld dat de man onverwachts werd geconfronteerd met de groep Bandidos-leden, waarvan een deel buitensporig geweld gebruikte. De vecht- en schietpartij werd op bewakingsbeelden vastgelegd.

Onmiddellijk gevaar

De personen die werden mishandeld liepen volgens het hof onmiddellijk gevaar op zeer zwaar lichamelijk letsel, eventueel met de dood tot gevolg. Volgens het hof was het in die situatie, ook gelet op de aard, de ernst en de duur van de mishandelingen gerechtvaardigd dat de man eenmaal een schot loste om zo de vechtpartij te stoppen. Daarom slaagt het beroep op noodweer.

Bandidos-kopstukken

Twee van de verdachten waren de Limburgse Bandidos-kopstukken Harrie R. en Marco H. R. werd door zijn aansturende rol in de openlijke geweldpleging veroordeeld tot veertien maanden cel. H. kreeg 35 maanden cel, omdat zijn aandeel in het geweld bij het café tegen één van de slachtoffers zo ernstig was dat de rechtbank het ziet als een poging tot doodslag (gepleegd samen met medeverdachte Karel V.). H. zit momenteel in België vast als verdachte in een strafzaak over grootschalige cocaïnehandel.