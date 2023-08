‘Geen herziening Deventer moordzaak’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De Deventer moordzaak hoeft niet te worden herzien. Dat heeft een advocaat-generaal geadviseerd aan de Hoge Raad, zo bericht de Volkskrant. De toenmalig fiscaal jurist van het slachtoffer, Ernst Louwes (70, foto), werd in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel voor de moord op Jacqueline Wittenberg, in 1999.

Vrijgesproken

Daarvoor was hij door de rechtbank vrijgesproken. De zaak moest worden overgedaan toen bleek dat rechercheurs hadden gefraudeerd met processen-verbaal en de geurhondenproef.

Louwes heeft inmiddels zijn straf uitgezeten.

Blouse

In 2004 werd Louwes opnieuw veroordeeld op ‘verbetering van gronden’: een NFI-medewerker had getuigd dat het dna van Louwes door geweld op de blouse van het slachtoffer was terechtgekomen.

Al eerder was vastgesteld dat Louwes mobiele telefoon kort voor de moord een telefoonmast aangestraald in Deventer, niet ver van de woning waar het slachtoffer dood was aangetroffen.

Drie telecom-experts trokken later hun belastende verklaring hierover in, nadat er aanvullend bewijs ter tafel was gekomen.

Rapport

Een coldcase-team van de politie in Amsterdam voltooide vorig jaar in opdracht van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat er indertijd ontlastend bewijs is achtergehouden door de recherche. In het rapport staat ook dat de betreffende rechercheurs leden aan tunnelvisie. De blouse met het dna-bewijs heeft volgens dat rapport ‘weinig bewijswaarde’.

In de meeste zaken volgt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal. De Hoge Raad neemt later een besluit.