Geen straf voor terugschieten na liquidatiepoging

Een 28-jarige Emin Y. uit Zwolle krijgt geen straf voor het terugschieten bij een liquidatiepoging op 26 oktober 2019. Het Openbaar Ministerie had tegen hem een celstraf geëist wegens doodslag. De rechtbank Zwolle vindt dat Y. wel schuldig is aan doodslag maar dat er sprake was van noodweer toen hij bij zijn woning in Zwolle werd beschoten vanuit een rijdende auto.

Rivaliserende groep

Y. krijgt wel 14 maanden de cel in voor het dealen van harddrugs en het bezit van een vuurwapen.

De man zat op 26 oktober 2019 achter het stuur in zijn bestelbus bij zijn huis, toen naast hem een auto stopte. Meteen daarna volgde er een schot, vloog een kogel door het raam en raakte hij gewond aan zijn schouder. Y. vluchtte uit de bus via de passagiersdeur en rende richting zijn woning. Hij zag dat de auto met de schutter enkele meters verderop in de straat stil stond. Hij wist dat er vanuit een rivaliserende groep een opdracht was om hem te liquideren en had op dat moment geen reële kans om te vluchten. Om te voorkomen dat de schutters hun klus af zouden maken schoot hij terug.

Medeverdachte broers

De medeverdachte broers Emin en Ali Z. zijn voor drugshandel veroordeeld tot celstraffen van 10 en 12 maanden. Ze handelden van september 2019 tot en met juni 2020 in Zwolle in xtc, cocaïne en de legale drug 3-MMC. Omdat één van hen ook in het bezit was van een vuurwapen krijgt hij een langere straf opgelegd dan zijn broer, hij moet 12 maanden naar de gevangenis. De oudere broer krijgt een celstraf opgelegd van 10 maanden. Hij verklaarde aan de rechtbank dat hij zeker weet dat hij nooit meer zal gaan dealen.

Het trio verdachten heeft al jaren ruzie met een groep rond de broers Idris en Abas M.. Die laatste zou op Y. hebben geschoten. De rechtszaak over geweldsmisdrijven tegen deze twee loopt nog.