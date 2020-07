Hoofdrolspeler Zwolse onderwereldvete aangehouden

Connect on Linked in

Vorige week is in de omgeving van Zwolle een man aangehouden die de recherche ziet als één van de hoofdrolspelers in het conflict tussen twee groepen in de Zwolse onderwereld. Ali Z. (28) en zijn jongere broer hebben het aan de stok met een groepering rond twee andere broers: Idris en Abas M..

Ali Z. wordt verdacht van drugshandel. In dezelfde zaak zat broer Emin Z. ook in voorlopige hechtenis, maar die komt donderdag weer op vrije voeten, aldus zijn advocaat Cem Polat. Eerder was hij door de rechtbank voor 14 dagen in voorlopige hechtenis geplaatst, nadat de officier van justitie om 90 dagen had gevraagd. Justitie zag ervan af verlenging te vragen. Volgens Polat is er geen nieuw bewijs tegen zijn cliënt bijgekomen.

Ali Z. moet van de rechtbank nog zeker drie maande in hechtenis blijven. In de zaak is ook Emin Y. verdachte.

De broers Z. waren in 2016 doelwit van een liquidatiepoging waarbij ze allebei gewond raakten. Justitie heeft onder meer daarvoor Idris en Abas M. voor de rechter gebracht in een nog lopende strafzaak. Zij zouden zich al sinds 2014 bezig houden met drugs, wapens en geweldpleging.

In het conflict was de afgelopen jaren sprake van meerdere schietpartijen, een ontvoering en een reeks autobranden. Idris en Abas M. werden in het najaar van 2019 opgepakt.

De gewelddadige rivaliteit zou terug te voeren zijn op een conflict over een niet betaalde auto.

