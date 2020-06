Uitgebreide verklaring over Zwolse liquidatiepoging door moordverdachte

Connect on Linked in

De Zwolse moordverdachte Jaemy P. heeft uitgebreide verklaringen afgelegd bij de politie tegenover de Afghaanse broers Idris en Abas M., inzake een liquidatiepoging in oktober 2019 in de Zwolse wijk Holtenbroek. Dat bleek dinsdag voor de rechtbank in Zwolle waar vijf hoofdverdachten in de Zwolse onderwereld terechtstonden tijdens een pro-formazitting.

Door Roel Janssen

De rechtbank besliste dinsdag dat vier verdachten in voorlopige hechtenis blijven. Het gaat om de Afghaanse broers Idris en Abas M., hun vermeende rechterhand Fabienne van den R. alias “Het Meisje” en Jaemy P. Louis van den R., de broer van “Het Meisje” komt voorlopig wél vrij. Hij wordt verdacht van drugshandel en stond vandaag als laatste terecht.

‘Open kaart’

Jaemy P., die terechtstaat voor onder meer drugshandel, een liquidatiepoging en brandstichting (van een auto) heeft na aanvankelijk te hebben gezwegen uit angst nu ‘open kaart gespeeld’. P. was via een Skype-verbinding in de rechtszaal te horen en heeft door zijn verklaringen over de liquidatiepoging waar hij en Abas M. in opdracht van Idris van worden verdacht, gebroken met de twee broers.

‘Geloofwaardig’

De bewuste liquidatiepoging op de Turkse Emin Y. vond in oktober 2019 plaats in Holtenbroek. Jaemy P. zou de bestuurder van de auto zijn geweest van waaruit werd geschoten door Abas M. De vluchtauto zou daarna in Zwolle-Zuid in brand zijn gestoken door de Zwols/Molukse P. en “Het Meisje”. Het OM acht de verklaringen van Jaemy P. geloofwaardig omdat hij in het kamp zat van de Afghaanse broers. Volgens zijn advocaat is P. opgelucht dat hij de waarheid heeft verklaard tegenover de politie en reclassering. (tekst loopt door na de advertenties).

Oude contacten

P. erkent het voorbereiden van de liquidatiepoging op Emin Y. door een peilbaken onder zijn auto te hebben geplakt, brandstichting van de vluchtauto (een Renault Clio) en drugshandel. Jaemy P. zat eerder jarenlang vast en gaf daarna volgens zijn advocaat “een positieve draai aan zijn leven”. ‘In 2017 ging het door praktische problemen bergafwaarts. Hij ging blowen, kreeg relatieproblemen en ging zijn oude contacten (de Afghaanse broers) weer opzoeken.’

Afghaanse broers

Idris en Abas stonden dinsdagochtend als eerste terecht tijdens de regiezitting voor de rechtbank in Zwolle. Abas, met lange baard, blauw shirt en gerafelde zwarte broek, oogde ontspannen in de rechtszaal en lachte zo nu en dan. Aan de uitstraling van zijn veelal nors kijkende oudere broer Idris (breedgeschouderd, geschoren en met halflang haar) wordt duidelijk dat hij de ‘baas’ is van de twee. Hij grijnst af en toe cynisch als de voorzitter van de rechtbank aan het woord is of schudt zijn hoofd. Ondertussen vouwt hij aan tafel een tissue tot minuscuul formaat. Beiden ontkennen alle beschuldigen waarvan ze verdacht worden.

Macht op drugsmarkt

De broers M. worden onder meer beschuldigd van twee liquidatiepogingen (waaronder één dubbele op de broers Emin Z. en Ali Z. in 2016), drugshandel en een gewelddadige ontvoering. Hun rivalen zouden verschillende verdachten uit een Turkse groepering zijn die beiden strijden om de drugsmarkt in Zwolle en omgeving.

“Het Meisje”

Na de twee Afghaanse broers kwam de Zwolse Fabienne van den R. alias “Het Meisje” de rechtszaal binnen in een korte leren rok, zwart-witte blouse en zwarte sportschoenen. Zo nu en dan wreef ze flink door haar lange haar in permanent dat nog nat was van de haarlak. Naast dat ze verdacht wordt van meerdere strafbare feiten, waaronder drugshandel, het in brand steken van een vluchtauto en voorbereiding van een liquidatiepoging door met Jaemy P. een peilbaken eronder te plaatsen, wordt ze inmiddels ook verdacht van een vijfde strafbaar feit: witwassen. De politie vond een groot geldbedrag onder de bestuurdersstoel van een auto die door haar gebruikt werd. Ook haar voorarrest is dinsdag met drie maanden verlengd.

Broer Louis

Louis van den R., die vastzit op verdenking van drugshandel en diefstal met geweld, keek even gefrustreerd naar het plafond toen de rechter-commissaris iets zei wat hem klaarblijkelijk niet beviel. Hij zegt dat hij na zijn detentie terecht kan bij zijn vriendin in Apeldoorn. Hij was voor de Coronacrisis druk bezig met solliciteren en denkt weer een baan te kunnen vinden. Hij is de enige verdachte die vandaag wél op vrije voeten komt.

De volgende pro-formazitting in deze zaak is op 10 september.

Eerder op de ochtend besloot de raadkamer al dat de voorlopige hechtenis van de vrijdag opgepakte Emin Y. en Emin Z. uit het Turkse kamp met twee weken wordt verlengd. Zij stonden vandaag niet terecht in de rechtszaal.