Geld en munitie gevonden in onderzoek Surinaamse moorden

De Cold Case Unit van de Surinaamse politie heeft in het onderzoek naar de drievoudige moord (in juli vorig jaar) bij een opgraving cash geld, een vuurwapen en duizenden stuks munitie gevonden. De politie was gaan graven bij de woning van één van de drie slachtoffers die werden gevonden in een uitgebrand voertuig.

Sital

Op het perceel van de woning van Rohitas Sital aan de Corantijnstraat werd vrijdag een opgraving gedaan. Daarbij kwamen geldbedragen van 70.020 euro, 22.000 dollar en duizenden stuks munitie tevoorschijn. Ook lagen er een automatisch vuurwapen en een iPhone.

1.000 kilo

Rohitas Sital (39), Cedric Tertullien (27) en Shawn Stolk (24) werden op 18 juli 2021 gevonden in de “Leidingen”, een poldergebied even westelijk van Paramaribo. Sital had een geschiedenis in de zware criminaliteit achter de rug. Een getuige heeft verklaard dat opdracht voor de moord is gegeven omdat Sital en de twee andere slachtoffers verantwoordelijk zijn gehouden voor de ontvreemding van 1.000 kilo cocaïne.

