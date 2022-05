Getuige: motief drievoudige liquidatie Suriname was diefstal cocaïne

Connect on Linked in

De drie mannen die op 18 juli 2021 in Suriname zijn gevonden in een uitgebrande auto zijn geliquideerd omdat ze 1.000 kilo cocaïne zouden hebben ontvreemd. Dat heeft een verdachte in het onderzoek verklaard. De lichamen van Rohitas Sital (39), Cedric Tertullien (27) en Shawn Stolk (24) werden gevonden in de “Leidingen”, een poldergebied even westelijk van Paramaribo.

Leiding 8

De verkoolde resten werden aangetroffen in een Ford Ranger aan de Noordpolderdam ter hoogte van Leiding 8. Yorinde W. is in maart aangehouden in de zaak. Zij heeft verklaard dat de drie slachtoffers in een pand aan de Edmundstraat in Paramaribo zijn doodgeschoten en dat de lijken in een Ford Ranger van haar broer naar de Noordpolderdam zijn vervoerd en in brand gestoken.

Broer

De drie zouden een ton cocaïne van haar broer hebben gestolen. De vrouw ontkent zelf iets met de moorden te maken te hebben gehad maar zegt wel op last van haar broer één van de slachtoffers, Rohitas Sital, te hebben aangewezen. Haar broer, de 37-jarige Marvin Wilson, is momenteel voortvluchtig. De vrouw zegt ook het huis aan de Edmundstraat te hebben gehuurd.

De recherche denkt dat een deel van een kussen en een mat die in het voertuig met de verkoolde lijken zijn gevonden afkomstig zijn uit dat huis.

Schutter

Wie de schutter is geweest, en hoe de verdere toedracht van de drievoudige moord was is nog onbekend. Er zijn in de zaak eerder drie verdachten aangehouden maar die werden weer op vrije voeten gesteld.

Rohitas Sital werd in 2015 opgepakt voor een beroving in Paramaribo-Noord. In datzelfde onderzoek werd toen Romano Meriba, pleegzoon van oud-president Desi Bouterse, gearresteerd.