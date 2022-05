‘Politieman betrokken bij drievoudige moord Suriname’

De krant Times of Suriname heeft woensdag gemeld dat in het onderzoek naar de drievoudige liquidatie in Suriname van afgelopen jaar de naam van een inspecteur van politie als verdachte is opgedoken. Deze Dennis E. had volgens de verklaringen van een verdachte in de zaak een sturende rol. Dat is pikant omdat Dennis E. een voormalig beveiliger is van de vice-president van Suriname, Ronnie Brunswijk. Dennis E. is momenteel verdachte in een groot drugsonderzoek waarin 478 kilo cocaïne is gevonden.

Broer

Vorig jaar juli werden buiten Paramaribo drie verkoolde lichamen gevonden in een auto. Recht heeft een verdachte vrouw verteld dat de drie zijn omgebracht omdat er 1.000 kilo cocaïne, die van haar broer zou zijn, was verdwenen. Deze voortvluchtige broer zou een van de mannen zijn die achter de liquidaties zit. Nu blijkt dat verdachte en getuige Yorinde W. ook heeft verteld dat Dennis E. aan de schutters instructies zou hebben gegeven. Wie de schutters waren is onbekend.

Yorinde W. heeft verklaard dat de drie zijn doodgeschoten in een huis in Paramaribo en daarna in een buitengebied zijn gedumpt en verbrand.

Geyersvlijt

Politie-inspecteur Dennis E. zit vast sinds oktober 2021. Aan de Smaragdstraat in de wijk Geyersvlijt in Paramaribo werd in september bij een woonhuis 478 kilo cocaïne gevonden in een bestelbusje. Het vermoeden is dat die drugs in een vliegtuigje zaten dat uitgebrand is gevonden in Oost-Suriname, bij Adyumabergi in de buurt van Moengo, in het herkomstgebied van vice-president Ronny Brunswijk.