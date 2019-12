‘Gepeste politieman pleegde zelfmoord’

Print This Post

Een rechercheur die recent zelfmoord heeft gepleegd had kort daarvoor bij zijn leidinggevende bij de landelijke recherche aangegeven dat hij door zijn collega’s werd gepest, zo meldt de NRC. De ondernemingsraad van de landelijke eenheid van de politie wil dat de omstandigheden rond de zelfmoord van de man precies worden uitgezocht.

De National Politie heeft laten weten een onderzoek te zullen gaan doen.

De 31-jarige politieman pleegde zelfmoord op op 19 december. Vrijdag is hij begraven, de familie zou hebben laten weten dat een aantal personen van de politie niet welkom waren.

NRC schrijft dat er maar een paar dagen zaten tussen de melding van het pestgedrag en de zelfdoding. De 31-jarige man zou in die periode ook contact hebben gezocht met de ondernemingsraad. Hij maakte daar melding van een ‘arbeidsincident’. Volgens de NRC was de politiemedewerker een technisch expert zijn die onder meer aan het werk was met het kraken van gecodeerde berichten die criminelen elkaar sturen op pgp-telefoons.

Een maand geleden schreef de NRC over klachten over de sfeer binnen de landelijke eenheid en over machtsmisbruik en vriendjespolitiek.

